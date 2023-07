Wall Street : prudence après un emploi en demi-teinte

Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, la médiocre statistique de l'emploi n'étant pas suffisante pour laisser espérer une modération des hausses de taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais se replient de 0,1% en moyenne, signe avant-coureur d'un début de séance dans le rouge.



La croissance de l'emploi a fortement ralenti en juin, notamment sous l'effet du commerce de détail, montrent les statistiques officielles publiées ce matin.



Le Département du Travail a fait état de 209.000 créations de postes non-agricoles le mois dernier alors que la médiane des prévisions des économistes visait environ 240.000 nouveaux postes.



Mais la poursuite de la hausse des salaires et le tassement du taux de chômage semblent témoigner de la vigueur persistante du marché du travail.



Cette statistique, l'une des plus suivies et attendues par les marchés, tombe alors que Wall Street commence à s'alarmer de la solidité de l'activité économique, synonyme d'un maintien de la politique restrictive de la Fed.



Les investisseurs jugent que l'ambiguïté des chiffres du mois de juin ne permet pas d'écarter de nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale au cours des prochains mois.



'Même si le marché du travail décélère, il reste encore trop tendu du point de vue de la Fed', estiment les économistes de Commerzbank.



A en croire le baromètre FedWatch du CME, la probabilité estimée d'une hausse de taux de 25 points de base à la fin du mois est désormais retombée à 92%, après avoir atteint 95% hier.



Signe de la prudence des investisseurs, le récent mouvement de hausse des rendements obligataires se poursuit après la statistique de l'emploi: le 10 ans frôlant désormais les 4,05% pour se rapprocher de ses plus hauts annuels.



