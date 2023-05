Wall Street : prudence avant le vote du Sénat sur la dette

Wall Street s'inscrit en baisse mercredi matin, les investisseurs limitant leurs prises d'initiatives en attendant le vote du Sénat sur le projet du relèvement du plafond de la dette américaine.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,8% à 32.771,8 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,7% à 12.924,2 points.



Les Sénateurs américains devraient se prononcer dans la soirée sur le compromis budgétaire trouvé entre le président Joe Biden et le 'speaker' de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, avec l'objectif d'éviter ce qui pourrait être le tout premier défaut de paiement des Etats-Unis.



Le feu vert du Congrès s'annonce toutefois semé d'embûches et le projet devra rassembler une large coalition de Républicains et de Démocrates alors que bon nombre de parlementaires ont exprimé leur mécontentement à l'égard du plan.



Il reste aussi à savoir quel accueil les marchés réserveront à l'épilogue du dossier: un vote favorable pourrait insuffler un nouvel élan aux actions, mais aussi générer de la volatilité en renforçant l'attrait du marché de la dette.



Sur le compartiment obligataire, le dix ans américain se tasse pour l'instant de quatre points pour revenir autour de 3,6580%.



Si aucun indicateur macroéconomique ne figure à l'agenda, l'actualité des entreprises s'avère un peu plus animée.



Apple progresse de 0,5% à la faveur de commentaires d'analystes prometteurs à quelques jours de l'ouverture de sa conférence annuelle de développeurs (WWDC).



GE HealthCare s'adjuge 0,4% alors que le Nasdaq a annoncé que le titre ferait son entrée sur l'indice Nasdaq-100 le mercredi 7 juin, en remplacement du fournisseur de technologies de paiements Fiserv.



HPE chute de 6% en dépit de prévisions de profits relevées pour l'exercice en cours, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels mardi soir.



Nvidia subit (-3,2%) également des prises de bénéfices après avoir engrangé des gains de 175% depuis le début de l'année, et ce bien que les analystes de BofA aient relevé aujourd'hui leur cible sur le titre, pour la porter à 500 dollars.



