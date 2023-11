Wall Street : prudence en attendant un discours de Powell

Wall Street devrait débuter en très légère hausse mercredi dans un marché qui s'annonce étroit en attendant un discours du président de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais évoluent autour de l'équilibre, laissant entrevoir une ouverture sans grand changement



Jerome Powell doit prendre la parole à partir de 9h15 à l'occasion de la conférence célébrant les 100 ans d'existence de la division de recherche et de statistiques de la Fed, qui se tient à Washington.



Après son approche plus bienveillante adoptée à l'issue du FOMC de la semaine passée, les investisseurs attendent d'être rassurés sur les intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt et de perspectives économiques.



Une rupture par rapport à ces déclarations patientes aurait un gros impact sur les marchés, que le patron de la Fed devrait s'efforcer d'éviter de prendre à contre-pied.



Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, avait jeté un froid lundi en jugeant qu'il fallait attendre de voir comment les données évoluaient avant de considérer que le combat contre l'inflation était gagné.



En attendant l'intervention de Powell, le dollar retrouve un peu d'allant face à l'euro, qui revient sous 1,0670, tandis que le rendement des Treasuries à dix ans poursuit son repli en direction de 4,56%.



Les chiffres des stocks des grossistes, qui seront publiés en début de séance, ne devraient pas en revanche influencer la tendance sur les marchés américains.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain cède 0,8% à 76,7 dollars le baril en attendant la publication, dans le courant de la matinée, des chiffres des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.



