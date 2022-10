Wall Street : quelques hésitations en début de séance

Après avoir signé deux séances de hausse, la Bourse de New York se montre plus hésitante mercredi, freinée par une remontée des rendements obligataires alors que les bons résultats trimestriels continuent de pleuvoir.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 30.585,7 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 10.741,6 points.



La cote est soutenue par l'accueil favorable réservé par les investisseurs aux résultats de quelques grands noms de la cote, dont Procter & Gamble ou Netflix.



Parmi les plus fortes hausse du Dow, P&G gagne plus de 2% après avoir fait état de 'solides' résultats trimestriels à la faveur d'une croissance organique de 7% de ses ventes sur le trimestre écoulé.



Sur le Nasdaq, Netflix s'adjuge plus de 14% après avoir dévoilé des comptes de troisième trimestre meilleurs que prévu, surtout marqués par l'arrivée de 2,4 millions de nouveaux abonnés en termes nets.



La remontée des rendements obligataires empêche toutefois les marchés d'actions de répondre positivement aux bons résultats des entreprises.



La hausse des taux longs, avec un dix ans américain à un plus haut pluriannuel de 4,1%, relance les craintes sur un renchérissement du coût du financement des entreprises, en plus des tensions inflationnistes qui affectent déjà leurs marges.



D'un point de vue sectoriel, la hausse des valeurs de l'énergie (+2%) - sur fond de hausse des prix pétroliers - est compensé par le fléchissement de la santé (-1,7%) et de l'immobilier (-1,5%).



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une chute de 8,1% des mises en chantier de logements le mois dernier, un niveau inférieur aux attentes des économistes, ce qui semble confirmer les difficultés actuellement rencontrées par le secteur de la construction résidentielle.



Sur le marché pétrolier, les cours sont plutôt bien orientés (+0,5% à 83,2 dollars) après des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrant que les stocks de brut ont marqué un recul de 1,7 million de barils la semaine dernière.



