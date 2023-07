Wall Street : réaction négative au rapport sur l'emploi

Aujourd'hui à 07:28

Wall Street a perdu du terrain vendredi après l'annonce d'une baisse du taux de chômage, nouveau signe de la vigueur du marché du travail américain. Le Dow Jones s'est replié de plus de 0,5% à 33735 points et le Nasdaq Composite a cédé environ 0,1% à 13661 points.



Le Département du Travail n'a recensé que 209.000 créations d'emplois non agricoles aux Etats-Unis en juin, contre 306.000 le mois précédent, mais a aussi fait état de la poursuite de la hausse des salaires et d'un tassement du taux de chômage à 3,6%, contre 3,7% en mai.



Après avoir d'abord salué ces chiffres, Wall Street a accusé le coup, compte tenu des implications de certains éléments de cette publication en termes de politique monétaire à prévoir dans les mois à venir.



'Même si le marché du travail se refroidit, il reste probablement trop fort du point de vue de la Fed', réagissait ainsi Commerzbank, qui voyait donc la banque centrale américaine 'susceptible de relever à nouveau ses taux ce mois-ci'.



Du côté des valeurs, Levi Strauss & Co a chuté de 7,9% au lendemain de l'abaissement par le fabricant de jeans de ses prévisions annuelles, à l'occasion d'une publication trimestrielle marquée par des ventes en berne.



Biogen a abandonné 3,5% en dépit de l'approbation par la FDA américaine de Leqembi, le médicament que le laboratoire biopharmaceutique développe avec le japonais Eisai, dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.



