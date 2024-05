Wall Street : rebond des indices après le repli de la veille

La Bourse de New York ouvre en hausse vendredi matin après son repli de la veille, même si de nombreuses questions demeurent concernant la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis.



Les indices avancent de 0,1% à 0,7%, laissant entrevoir un timide rebond suite au retournement de tendance baissier de jeudi.



En dépit des résultats bien accueillis de Nvidia, les marchés d'actions américains avaient connu hier leur pire séance depuis le début du mois de mai après avoir pourtant signé un début de séance favorable.



Une nouvelle fois, la remontée des rendements obligataires est venue alimenter la nervosité des investisseurs, sur fond d'incertitudes persistantes quant au calendrier des prochaines baisses de taux de la Fed.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts du Trésor à 10 ans a repris une pente ascendante pour désormais flirter avec la barre de 4,50% hier, alors qu'il était revenu à des plus bas d'un mois la semaine passée.



Après les solides performances enregistrées par Wall Street depuis le début du mois de mai, justement dues à un reflux des rendements obligataires, les investisseurs se sont servi des tensions sur l'obligataire comme prétexte pour prendre une partie de leurs bénéfices.



A ce stade de la semaine, le Dow Jones accuse un recul hebdomadaire de plus de 2%, tandis que le Nasdaq est en hausse de 1%.



Dans une note de stratégie, les analystes d'IG mettent en évidence l'existence d'un 'cocktail dangereux' à Wall Street, composé d'un VIX au plus bas depuis 2019 et d'un multiple de valorisation élevé pour le S&P.



Sur le front de l'économie, le Département du Commerce fait état de commandes de biens durables en progression de 0,7% le mois dernier par rapport au précédent, après une hausse séquentielle de 0,8% en mars



Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Le moral des ménages américains est ressorti au-dessus du chiffre initialement estimé au mois de mai.



L'indice de confiance est finalement ressorti à 69,1 ce mois-ci, contre 77,2 en avril, à comparer avec un chiffre de 67,4 première estimation. Il s'agit néanmoins d'un plus bas de cinq mois.



