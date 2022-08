Wall Street : rebond en vue, gros soulagement sur l'inflation

Les marchés d'actions américains devraient repartir à la hausse mercredi matin après la publication de chiffres de l'inflation moins élevés que prévu, qui apaisent le scénario d'un durcissement monétaire trop brutal de la part de la Réserve fédérale.



Un peu plus d'une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones avance de 1,3%, tandis que celui sur le Nasdaq grimpe de 2,3%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Les investisseurs ont appris avec soulagement ce matin que la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'était tassée au mois de juillet, principalement en raison d'une contraction des prix de l'essence et du gaz.



L'indice des prix à la consommation mesuré par le Département du Travail a ainsi affiché une progression de 8,5% sur un an le mois dernier, là où les économistes anticipaient une hausse de 8,7%.



Ces chiffres apaisent pour un temps le cauchemar des investisseurs, à savoir une nouvelle aggravation de l'inflation qui aurait pu conduire la Réserve fédérale à accélérer sur la voie du resserrement monétaire.



La probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base en septembre, qui étaient évaluée par les traders à 69,5% avant la parution de la statistique, redescend désormais à 62,5%, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Ces chiffres qui montrent que l'inflation revient un peu sous contrôle, ce qui pourrait permettre à la Fed de se montrer plus patiente, ont été accueillis par un repli des rendements obligataires comme du dollar.



Sur le marché des taux, le rendement des Treasuries à dix ans cédait plus de dix points de base, à près de 2,69%, suite à la parution de ces chiffres.



Le billet vert souffre lui aussi de la modération de l'inflation, qui éloigne la perspective de fortes remontées des taux aux Etats-Unis, en se traitant autour de 1,0330 face à l'euro.



