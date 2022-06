Wall Street : rebond généralisé des indices après la tempête

La Bourse de New York a terminé la séance en vive hausse mardi soir, signant un rebond généralisé qui semble refléter un certain regain de confiance de la part des investisseurs après la pire semaine qu'ait connu Wall Street en plus de deux ans. En fin de séance, le Dow Jones s'adjuge 2,15%, tandis que le Nasdaq s'octroie une progression de 2,51%.



Ce redressement intervient alors que la semaine écoulée s'était soldée par un repli de 5,8% pour le S&P 500, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020. Le Dow a lui cédé 4,8% pour revenir sous la barre psychologie des 30.000 points.



Ce mardi, l'indice VIX mesurant la volatilité implicite du S&P reflue de 3,3% pour repasser en-dessous du seuil des 30 points censé indiquer des marchés 'stressés'.



Tous les indices sectoriels évoluent en hausse, énergie et technologiques en tête, mais les secteurs liés à la consommation et à l'énergie surperforment aussi.



En dépit du net rebond constaté aujourd'hui, le S&P 500 reste toutefois en retrait de plus de 20% par rapport au 1er janvier, ce qui caractérise un marché durablement baissier ('bear market').



Autre élément de soutien pour les actions, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans confirme son accalmie, à un niveau inférieur à 3,30% après les sommets atteints la semaine passée.



Ce taux long de référence, dont les oscillations font vibrer tous les marchés de la planète depuis le début de l'année, sera encore particulièrement surveillé cette semaine avec l'audition de Jerome Powell, le président de la Fed, devant le Congrès.



En attendant son intervention, les investisseurs ont appris que les ventes de logements anciens avaient poursuivi leur baisse en mai, alignant un quatrième mois consécutif de repli (-3,4%) qui confirme que l'économie américaine est actuellement en perte de vitesse.



Du côté des entreprises, ce sont surtout les changements de recommandation qui animent la cote.



ExxonMobil grimpe de plus de 6% alors que Credit Suisse a relevé son opinion sur le titre de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 115 à 125 dollars.



Palantir bondit également de près de 6% après que BofA a initié la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 13 dollars.



Kellogg prend près de 2% après avoir annoncé qu'il prévoyait de se séparer en trois entreprises cotées, via la scission de son activité de céréales en Amérique du Nord et de sa branche d'alimentation végétale.



Le conseil d'administration de Twitter a annoncé qu'il recommandait à l'unanimité l'offre d'achat déposée le 25 avril dernier par Elon Musk.



Dans un formulaire adressé à la SEC, le gendarme boursier américain, Parag Agrawal, directeur général du groupe, et Bret Taylor, président du conseil, demandent aux actionnaires de voter en faveur du projet de rachat lors de la prochaine assemblée générale, dont la date reste encore à déterminer.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.