Wall Street : rebond homogène malgré un PPI décevant

Après le trou d'air de -2% de jeudi soir sur le Nasdaq, l'heure était au rebond technique à Wall Street en cette veille de week-end.



Après une soudaine vague de ventes sur le 'fait accompli', les investisseurs se sont ravisés et ont privilégié le scénario d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre (à 94%).



Ils ont ainsi choisi d'ignorer les résultats mitigés des trois grandes banques américaines qui publiaient leurs trimestriels ce vendredi (Wells Fargo a dévissé de -6%).



Les indices US ont affiché en clôture des rebonds assez homogènes (autour de +0,6%) après le grand écart de la veille (+0,08% pour le 'Dow', -2,25% sur le Nasdaq-100).



Le Dow Jones a gagné 0,62% et a renoué avec les 40.000 pour la première fois depuis fin mars, le S&P500 a engrangé 0,55% à 5.615 et le Nasdaq composite, 0,63% à 18.398. Sur la semaine, les trois indices ont progressé de respectivement 1,6%, 0,9% et 0,2%.



A noter la surperformance du Russell-2000 (+1,1%) pour une troisième séance consécutive à 2.148, son plus haut niveau depuis janvier 2022.



La hausse de Wall Street n'allait pas de soi car les prix à la production américains ont progressé plus que prévu en juin : ils ont augmenté de 0,2% en global et de 0,4% hors alimentation et énergie, ce qui était assez prévisible vu la hausse du baril depuis un mois, sans oublier le coût du fret avec un canal de Suez toujours neutralisé.



Mais il faudrait vraiment une série de chiffres très 'robustes' sur la croissance (à la limite de la surchauffe) pour remettre en cause le scénario de deux baisses de taux de 25 points de base d'ici fin 2024 (on reste loin des six ou sept baisses prévues en début de l'année).



Le rendement des T-Bonds a fini quasi inchangé à 4,20% après avoir subi une petite surtension vers 4,24% juste après la publication de l'indice PPI.



