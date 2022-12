Wall Street : rebond technique dans l'attente de la Fed

Dans l'attente de la réunion de politique monétaire de la Fed, la Bourse de New York a signé un rebond technique lundi, suite aux pertes de la semaine passée : le Dow Jones a avancé de 1,6% à 34005 points, tandis que le Nasdaq Composite a repris près de 1,3% à 11144 points.Les opérateurs semblaient placer leurs espoirs dans les prix américains à la consommation, qui devraient normalement confirmer ce mardi que le plus gros des tensions inflationnistes est passé, et dans la réunion de deux jours de la Fed prévue cette semaine.'La Fed ralentira le rythme de remontée de son taux directeur à +50 pdb après quatre hausses de +75 pdb, premier signe de modération dans cette phase de resserrement monétaire, déjà historique par son ampleur et sa rapidité', avançait Oddo BHF vendredi.Ce dernier doutait cependant que Jerome Powell aille jusqu'à dire que la Fed est prête à ralentir encore le pas à +25pdb dès la réunion suivante en février, notant que le reflux de l'inflation américaine n'a pas encore été amorcé pour les salaires.Côté valeurs, Microsoft s'est adjugé 2,9% après l'annonce d'un partenariat stratégique de 10 ans avec LSE Group pour concevoir une infrastructure de données à l'aide du cloud, et d'une prise de participation à hauteur de 4% dans le groupe de bourses britannique.Kellogg's a grimpé de 2,3%, son conseil d'administration ayant approuvé une autorisation de rachat d'actions par le groupe agroalimentaire pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, sur une durée allant de début 2023 à fin 2025.Amgen a cédé par contre 0,7% à la suite d'un accord en vue de l'acquisition d'Horizon Therapeutics, société biopharmaceutique basée en Irlande, à un prix impliquant une valeur d'entreprise d'environ 28,3 milliards de dollars.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.