Wall Street : rebond technique du Nasdaq avec Nvidia

La Bourse de New York devrait continuer d'évoluer sans grande direction mardi, même si les investisseurs semblent prêts à saisir l'opportunité d'achat offerte par le récent repli du titre Nvidia.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,4% tandis que celui sur le Nasdaq gagne 0,4%, laissant entrevoir une nouvelle séance en ordre dispersé.



Le Nasdaq paraît se diriger vers un rebond technique après avoir aligné trois séances consécutives de repli sur fond de valorisations jugées élevées après avoir signé un gain de plus de 16% cette année.



La tendance haussière devrait surtout être emmenée par des rachats à bon compte sur Nvidia, dont le cours de Bourse a décroché de plus de 10% au cours des trois dernières séances.



La récente physionomie des marchés montre que les opérateurs restent à l'affût de la moindre opportunité pour revenir sur les actions, investir à bon compte et surtout ne pas rater le train de la hausse.



'Investir quand les indices évoluent à des plus hauts historiques peut sembler effrayant puisque d'un point de vue psychologique, tout le monde veut entrer sur les marchés à des points bas', rappelle-t-on chez Raymond James.



A l'agenda macroéconomique, les intervenants attendent l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui permettra d'y voir plus clair sur les récents effets de l'inflation sur le moral des ménages.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit son repli vers 4,24%, dans le sillage de celui du Bund allemand de même échéance, qui perd deux points de base à 2,40%.



Les cours du brut repartent à la baisse sur le marché new-yorkais NYMEX après leur redressement de la veille, le contrat décembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cédant 0,3% à 81,4 dollars.



