Wall Street : rebond technique limité et rotation sectorielle

A Wall Street, la semaine se termine bien avec +1,6% sur le Dow Jones, revenu au-dessus des 40.500, le S&P500 reprend +1,1%, le Nasdaq reprend tout juste 1%... et Russell 2000 domine le classement avec +1,7.

En hebdomadaire, les pertes s'élèvent à -2,53% pour le Nasdaq, -0,8% pour le 'S&P'.. et le Dow Jones progresse symétriquement de +0,7%.



Ce rebond ne fera pas oublier le 'trou d'air' de mercredi, ni les résultats d'Alphabet et Tesla, puis Dexcom (-41% en 48H).



Côté chiffres, le très attendu indice de prix PCE -surveillé de près par la Fed- traduit un recul de 0,1 point de l'inflation à 2,5% en rythme annuel mais le PCE 'Core' est stable à 2,6% (hors énergie et alimentation).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% en juin par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,2%.



Le 'sentiment des consommateurs' se redresse légèrement, de 66 vers 66,4, la composante du jugement des ménages interrogés sur leur situation actuelle a quant à lui baissé, à 62,7 contre 64,1 en première estimation et 65,9 en juin.

La composante des anticipations ressort de son côté à 68,8 contre 69,6 en juin, les anticipations d'inflation à un an établies par les consommateurs reviennent pour leur part à 2,9%, soit de nouveau dans l'intervalle de 2,3% à 3% qui prévalait avant l'arrivée de l'épidémie de Covid-19.



Coté taux, cette déferlante de chiffre soutient les T-Bonds avec -6Pts vers 4,194% sur le '10 ans' et -5,6Pts sur le '2 ans' vers 4,387%... et le bilan de la semaine coïncide exactement avec les scores du jour.





