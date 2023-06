Wall Street : rebond vigoureux après de bons indicateurs

Aujourd'hui à 07:48 Partager

Wall Street s'est redressé vigoureusement mardi, à la faveur d'indicateurs attestant de la capacité de résistance de l'économie américaine. Le Dow Jones a pris environ 0,6% à 33927 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 1,6% à 13556 points.



Signal encourageant pour la consommation future, la confiance des ménages américains s'est nettement améliorée en juin, au vu de l'indice du Conference Board qui est ressorti à 109,7 ce mois-ci, contre 102,5 au mois de mai.



'La confiance des consommateurs a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2022, reflétant l'amélioration des conditions actuelles et une hausse des attentes', a précisé Dana Peterson, économiste en chef au Conference Board.



Autres données du jour, le Département du Commerce a fait part d'une progression de 1,7% des commandes de biens durables (+0,6% hors équipements de transport), ainsi que d'un bond de 12,2% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis en mai.



Sur le front des valeurs, Walgreens Boots Alliance a dévissé de 9,3% sous le poids d'un abaissement par la chaine de drugstores de ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice en cours, à l'occasion de ses résultats de troisième trimestre comptable.



Eli Lilly a par contre gagné 2,6% au lendemain de la publication de nouvelles données de phase II positives provenant de retatrutide, la molécule expérimentale du laboratoire pharmaceutique étudiée pour le traitement de l'obésité chez l'adulte.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.