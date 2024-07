Wall Street : record 'S&P' et D-Jones, Russell-2000 à +3,5%

Et de 40 pour le S&P500... mais il y a bien plus spectaculaire encore! L'indice large (+0,64% à 5.667) bat un 40ème record annuel (soit 1 record presque toutes les 3 séances depuis le 1er janvier) et le Dow Jones pulvérise littéralement son précédent zénith des 40.250 (qui datait de la veille): il s'envole de +1,85% à 40.954 après avoir culminé peu avant la clôture à 40.988.



Mais le 'fait du jour', c'est la hausse explosive du Russell-2000 qui affiche sa plus forte progression de l'année avec +3,5% à 2.264 (4ème record annuel consécutif) et engrange +11,5% en 1 semaine pour se retrouver au plus haut depuis début janvier 2022, et à moins de 7% de son record absolu de clôture des 2.442 du 8 novembre 2021.



Une rotation sectorielle est bien amorcée, notamment au détriment des GAFAM ce mardi. Pas de record pour le Nasdaq Composite (+0,2%) qui plafonne à 18.509, après que les 'technos' et 'l'I.A' aient longuement surperformé les 'industrielles' durant 6 mois.



Les valeurs 'matures' et les 'small caps' prennent enfin leur revanche, et notamment les bancaires, la santé, le secteur aérien. Le Dow Jones a été dopé par UnitedHealth +6,5%, Caterpillar +4,3%, Boeing +3,9% et American Express +2,3%.



Le compartiment 'banques' a soutenu le S&P500 avec State Street +7,5%, Bank of America +5,4%, PNC Financial +4,7%, Wells Fargo +4,4%, Keycorp +3,2%, etc. Forte hausse des compagnies aériennes et des sites de réservation avec +3% en moyenne.



Le Nasdaq a été ralenti par le repli des GAFAM et de nombreux poids lourds comme Micron -2,6%, Nvidia -1,6%, Alphabet -1,4%, Meta et AMD -1,3%, Broadcom -1,2%, Microsoft -1%. Quelques belles progressions lui ont toutefois permis de clôturer dans le vert : Illumina +7,4%, Idexx +3,5%, ON Semiconductors +3,2%, NXP +2,8%, Tesla +1,6%.



Les investisseurs US ont découvert dans l'après-midi les derniers chiffres de ventes au détail aux Etats-Unis, légèrement supérieurs aux attentes, puisqu'elles sont restées stables en rythme séquentiel en juin alors qu'elles étaient anticipées en repli de -0,2%.



Les prix à l'importation ont pour leur part stagné le mois dernier, la baisse des prix pétroliers (les carburants ont baissé de 1%) ayant été contrebalancée par les prix des denrées alimentaires qui ont rebondi de 0,7%.



Ces nouvelles données confirment le risque d'un ralentissement de la croissance au second semestre, ce qui valide le scénario de deux assouplissements monétaires de la part de la Fed d'ici à la fin de l'année.



Les T-Bonds se détendent exactement de -7 points de base sur '2034', vers 4,159% (égalant des planchers de presque 4 mois), le '30 ans' efface 8 points de base de base vers 4,375% (mais le 3 mois reste inchangé vers 4,85%). Cette détente propulse l'or vers 2.465$, l'once (+2%) inscrivant haut la main sa meilleure clôture de l'histoire.



