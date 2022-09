PARIS, 15 septembre (Reuters) - La Bourse de New York cède du terrain en début de séance jeudi après une série d'indicateurs économiques qui suggèrent une bonne tenue de la consommation comme de l'emploi aux Etats-Unis et ne remettent donc pas en cause la poursuite du durcissement de la politique monétaire.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 18,08 points, soit 0,06%, à 31.117,01, le Standard & Poor's 500 recule de 0,22% à 3.937,49 et le Nasdaq Composite cède 0,21% à 11.694,82.

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont diminué la semaine dernière et les ventes au détail ont enregistré une hausse inattendue de 0,3% en août, montrent les statistiques officielles publiées une heure avant l'ouverture.

Parallèlement, l'indice d'activité "Empire State", qui porte sur la région de New York, a reculé moins que prévu pour septembre, et le "Philly Fed", qui concerne la région de Philadelphie, affiche une baisse inattendue.

Enfin la production industrielle américaine a reculé de 0,2% en août mais la production manufacturière a augmenté de 0,1%.

Ces données ne semblent pas en mesure de bouleverser les anticipations de forte remontée des taux mercredi prochain à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale.

Le scénario privilégié reste celui d'un relèvement de trois quarts de point du taux des "fed funds" mais la probabilité estimée d'une hausse de 100 points de base reste supérieure à 20% selon le baromètre en temps réel FedWatch.

Parmi les grandes valeurs technologiques et de croissance sensibles aux anticipations d'évolution des taux, Salesforce cède 0,94% et Microsoft 1,09%.

L'éditeur de logiciels Adobe chute quant à lui de 12,91% après l'annonce du rachat de Figma pour environ 20 milliards de dollars (autant d'euros).

En hausse, la compagnie de transport ferroviaire Union Pacific gagne 1,54% après l'annonce d'un projet d'accord entre patronat et syndicats du secteur qui, s'il est ratifié par les adhérents de ces derniers, permettra d'éviter une grève massive à partir de samedi.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)