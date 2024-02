Wall Street : redressement en vue au lendemain de la Fed

La Bourse de New York devrait repartir à la hausse jeudi matin au lendemain de la déception causée par les annonces de la Réserve fédérale, qui s'est traduite par la plus forte baisse de l'indice S&P 500 depuis septembre dernier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,5%, annonçant un rebond dans les premiers échanges.



Wall Street avait été plombée hier par des commentaires du patron de la Fed, Jerome Powell, écartant a priori l'idée d'une baisse des taux d'intérêt dès le mois de mars.



Le Dow Jones avait lâché 0,8%, le S&P 500 1,6% et le Nasdaq Composite 2,2%.



En dépit des propos prudents tenus par le président de la Fed, les marchés continuent de croire que la banque centrale va abaisser ses taux à plusieurs reprises cette année.



'La question est davantage de savoir 'quand' que 'si'', rappelle Bret Kenwell, analyste des marchés américains pour eToro, pour lequel l'environnement actuel reste favorable aux actions, surtout si la Fed parvient à orchestrer un atterrissage en douceur tout en réduisant l'inflation.



L'annonce, ce matin, d'une hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière est venue accréditer la thèse d'une normalisation du marché de l'emploi, un scénario important en vue de prochaines baisses de taux.



La perspective de baisses de taux est vue d'un bon oeil par les marchés car elle favorise l'activité économique en abaissant le coût de l'argent pour les investisseurs, mais aussi pour les ménages et les entreprises.



Sur le marché obligataire, le rendement sur la dette des Etats-Unis à 10 ans poursuit son repli et évolue non loin de 3,90%, contre encore plus de 4% la veille.



Le rendez-vous avec la Fed étant passé, la 'saison' des résultats reprend ses droits, avec davantage de bonnes surprises dans la sphère 'traditionnelle' de la cote que du côté des technologiques.



Parmi les valeurs du jour, Merck a ravi Wall Street ce matin en faisant état de meilleurs résultats que prévu au quatrième trimestre grâce aux performances toujours solides de son anticancéreux Keytruda.



Le fabricant de puces Qualcomm baissait de 2% en cotations avant-Bourse après avoir fait part de résultats trimestriels meilleurs que prévu mais de prévisions décevantes pour le nouvel exercice.



Le conglomérat industriel Honeywell est lui aussi attendu dans le rouge après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais des perspectives prudentes pour 2024.



Alors que les publications des géants technologiques ont jusqu'ici été fraîchement accueillies

, renforçant le pessimisme des investisseurs, les annonces d'Apple, Amazon et Meta revêtiront une importance particulière ce soir.



