Wall Street : réflexe de prudence avec les troubles en Chine

Wall Street a terminé en baisse lundi soir, les investisseurs s'inquiétant des répercussions potentielles sur l'économie des manifestations contre la politique zéro Covid en Chine.En fin de séance, le Dow Jones recule de 1,45%, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,58%.Les tensions sociales qui touchent depuis ce week-end les villes de Pékin, Shanghai, Hangzhou, Wuhan ou Urumqi sont venues raviver l'aversion au risque des investisseurs au profit des emprunts d'Etat, entre autres.Certains spécialistes notent que les critiques visant la gestion chinoise de l'épidémie de coronavirus pourraient toutefois forcer le pays à revoir sa feuille de route pour les mois qui viennent.'Les analystes s'attendent actuellement à une réouverture de l'économie chinoise en avril 2023, après la prochaine Assemblée nationale populaire', écrivent les équipes de Wells Fargo.'Malgré cela, certains professionnels estiment qu'il y a de bonnes chances que l'économie chinoise rouvre avant cette date, la politique zéro Covid se révélant finalement bien trop coûteuse', affirme la banque californienne.Apple trébuche ainsi de 2,6%, affecté par les craintes de voir la production d'iPhone pâtir des manifestations et des grèves qui secouent actuellement le pays.Les emprunts d'Etat profitent du repli général sur les actifs jugés les plus sûrs, ce qui se traduit par une baisse des rendements de référence: celui des Treasuries à dix ans recule ainsi vers 3,68%, au plus bas depuis début octobre.Le tumulte chinois pèse sur le marché pétrolier et vient s'ajouter aux inquiétudes qui entouraient déjà l'état de la demande avec le ralentissement de l'économie mondiale.Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,2% à 75,3 dollars.L'or ne profite pas de son statut de valeur refuge et recule de 0,3% à 1,743 dollars l'once, tout comme le billet vert qui végète autour de 1,0390 face à l'euro.