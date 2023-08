Wall Street : regain d'attrait pour les titres sous-évalués

Aujourd'hui à 07:32 Partager

Après leur repli de la semaine passée, les marchés d'actions américains se sont remis dans le bon sens de la marche lundi, dans un climat de pause estivale qui voyait les investisseurs en profiter pour renouveler leurs portefeuilles.



A la clôture de la séance, le Dow Jones a affiché un gain de près de 1,2% à 35473 points, tandis que le S&P500 a avancé de 0,9% à 4518 points et que le Nasdaq Composite a pris 0,6% à 13994 points.



Du fait de la trêve estivale et d'une saison des résultats qui touche désormais à sa fin, les investisseurs semblaient de nouveau s'intéresser aux valeurs les moins chères dans des secteurs à la traîne comme la finance, la santé ou l'immobilier.



Dans un indice S&P qui affiche 17% de hausse depuis le début de l'année, soit son meilleur démarrage depuis 1997, cette approche 'value' peut leur permettre de débusquer des valeurs sous-évaluées qui recèlent encore du potentiel dans un marché en perte de vitesse.



L'indice S&P 500 Value - qui regroupe des titres jugés décotés comme JPMorgan, Walmart ou Bank of America - n'a progressé que de 12% cette année, soit trois fois moins que l'indice S&P de la technologie, dont la hausse atteint 39%.



Parmi les gagnants de la séance, Boeing a signé une progression de 3% après un relèvement d'objectif de cours chez Wells Fargo, qui justifiait son optimisme par la perspective d'une reprise des livraisons des 737 MAX vers la Chine.



Tesla a par contre cédé près de 1%, suite à l'annonce du départ du directeur financier et 'maître des bitcoins', Zachary Kirkhorn, du constructeur de véhicules électriques, un départ prévu d'ici à la fin de l'année.



Les opérateurs ont aussi accueilli fraichement les résultats de Tyson Foods (-3,8%), le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande ayant vu son BPA fondre de plus de 90% pour son troisième trimestre comptable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.