Wall Street : rendez-vous avec la Fed, puis avec l'emploi

La Bourse de New York devrait observer une pause lundi matin en attendant les deux grands rendez-vous de la semaine que seront la réunion de la Réserve fédérale puis le rapport mensuel sur l'emploi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,5% à 0,7%, annonçant un début de semaine relativement prudent.



Les investisseurs semblent surtout vouloir reprendre leur souffle alors que le Dow Jones vient d'enchaîner six semaines consécutives de hausse, une dynamique qui lui a permis de reprendre plus de 14% depuis la fin septembre.



Ce rebond du marché boursier américain est d'autant plus susceptible d'inciter à la prudence que l'inflation ne montre aucun signe de répit et que certains résultats d'entreprise technologiques ont récemment déçu.



Les acteurs de marché devraient donc se montrer peu actifs en attendant le coup d'envoi, demain, de la réunion de la Réserve fédérale qui devrait se solder mercredi par une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.



Fait notable, les rendements des emprunts du Trésor ont nettement reculé la semaine passée dans l'optique d'un changement d'impulsion lors de la réunion de décembre, qui pourrait aboutir à une hausse plus modeste de 50 points de base, à en croire certains observateurs.



'Plusieurs membres du FOMC ont eu des propos allant en ce sens, dont les influents Lael Brainard ou John Williams', rappellent les économistes d'Oddo BHF.



'Leur point est que la hausse cumulée est déjà historique, pour ne rien dire de sa rapidité, et qu'il serait sage de prendre un peu de recul pour en apprécier les effets', souligne la banque privée.



Après être brièvement repassée sous la barre des 4% en fin de semaine dernière, le taux du papier à 10 ans remonte légèrement autour de 4,05% lundi matin.



Les chiffres de l'emploi de vendredi, d'habitude si déterminants pour l'orientation des marchés, seront un peu moins suivis qu'à l'accoutumée, sachant que ce sont surtout les chiffres de l'inflation que la Fed surveille en ce moment.



Si un chiffre décevant ne devrait pas suffire à altérer les anticipations de hausse des taux, une bonne surprise pourrait accréditer le scénario d'un potentiel atterrissage en douceur de l'économie, une hypothèse à laquelle de plus en plus d'opérateurs semblent vouloir s'attacher.



Du côté des entreprises, l'actualité sera plus calme du côté de la saison des résultats cette semaine, même si des quelques ténors de la trempe d'AMD, Eli Lilly, Pfizer ou Uber doivent publier leurs comptes au cours des jours qui viennent.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.