Wall Street : renverse de nouveau la vapeur à la hausse

Le 04 juin 2024 à 23:58 Partager

La Bourse de New York a pris l'habitude depuis 3 séances de retourner au cours de la dernière demi-heure une situation qui paraissait compromise.

Les pertes initiales n'étaient pas insurmontables (-0,3% et jusqu'à -0,5% à mi-séance) et moins marquées que vendredi (jusqu'à -1,5%) et sans trop forcer, les indices US ont collectivement terminé dans le vert mardi grâce à une nouvelle détente des taux obligataires sur l'ensemble de la courbe.



La lourdeur initiale avait été causée par le plongeon de la bourse mexicaine lundi, puis les -5% de la bourse de Bombay ce mardi.

Les investisseurs se sont dit qu'en comparaison, Wall Street pourrait -par contraste- apparaître comme un havre de stabilité.

C'est pourquoi le Dow Jones a gagné 0,35%, le 'S&P' et le Nasdaq ont grappillé 0,15% à 5.291 et 16.857 respectivement, le Nasdaq-100 (+0,3%) a surperformé grâce à... Nvidia, c'est presque incontournable.

C'est modeste mais c'est de bon augure à la veille de la publication du rapport ADP et à 72H du 'NFP' (chiffres mensuels de l'emploi US).



Les bons du Trésor -contrairement aux indices boursiers- ne finissent pas la journée au plus haut mais la baisse des rendements est appréciable : les T-Bonds US se sont détendus de -6Pts (vers 4,330%... et c'est la troisième séance consécutive de repli).



Côté macro-économie, le chiffre le plus attendu, c'était le rapport Jolts (Job Openings and Labor Turnover Survey): le département du Travail a recensé 8,059 millions d'offres de travail en avril (les offres de mars ont été revues à la baisse, à 8,355 millions).

Les commandes à l'industrie sont ressorties en hausse de +0,7% : cela a peut-être provoqué un petit sursaut du pétrole.

Le WTI s'enfonçait vers 72,5$ pour la première fois depuis le 2 février dernier mais il en termine juste au-dessus des 73$, soit une baisse de -1,4%, pour un cumul que personne n'aurait anticipé il y a une semaine de -8,5 à -9%.

Sans surprise, FMC lâche -3,9%, Halliburton -2,5%, Conoco Philips -1,4%, Occidental -1,1%.

Mais cela a été compensé -ce mardi encore- par une hausse de +1,3% de Nvidia (nouveau 'doublé' record de clôture à 1.164$ et record absolu à 1.166$, pour une capitalisation record de 2.865Mds$), ce qui porte sa hausse annuelle à +135% (soit près de 55% de la hausse du S&P500 en 2024 et plus de 60% de la hausse du Nasdaq-100).



Le Nasdaq-100 a cependant été freiné par d'autres 'technos' comme Sirius -6,5%, Marvell -2,7%, On-Semi -2,3%, AMD -2,2%.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.