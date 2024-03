Wall Street : repli marginal mais Nvidia +les 'semi' grimpent

Wall Street entame la semaine sur une note un peu lourde mais les écarts sont demeurés complètement figés presque de bout en bout : les indices US reprennent leur souffle après les records de vendredi et une 18ème semaine de hausse.



Ces pertes restent marginales avec le S&P500 -0,15%, le Dow Jones -0,25%, le Nasdaq -0,4%... et le repli a été largement freiné une fois de plus par le secteur des semi-conducteurs : le SOXX (+1%) pulvérise un nouveau record absolu à 694$ (et 687$ en clôture) et le 'Vaneck Semi.C' a pris +1,6% dans le sillage d'Intel +4,1%, Marvell et Qualcomm +2,2%, AMD +1,3%... et inévitablement Nvidia +3,6% (nouveau record absolu à 852$) avec 45Mds$ échangés.



Le Nasdaq-100 a été plombé par Apple -2,5%, Alphabet -2,8%, et surtout Tesla (-7,2%) ou Workday (-6,5%).



Le secteur énergie a plombé le S&P500 avec Enphase Energy -4,4%, Diamondback -3,4%, Chevron -2,6%, Conoco -2%.

Le secteur vedette du jour fut celui des valeurs financières avec Morgan Stanley +4,1%, PNC +4%, Fifth Third +3,2%, Keycorp +2,8%, FMC +2,6%, Bank of America +2,3%, Goldman +1,1% (Wall Street met entre parenthèse ses inquiétudes sur les banques régionales).



L'attitude prudentes des opérateurs américain s'explique à 48H d'une allocution de Jerome Powell et à 4 jours des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (NFP vendredi) : le consensus table en moyenne sur 200.000 créations d'emploi en février après le feu d'artifices de janvier, qui s'était traduit par 353.000 nouveaux postes, soit le double des prévisions du marché





Le rendement des T-Bonds s'est retendu de +3Pts vers 4,216% : la nervosité des marchés de taux US est palpable depuis fin 2023 : le 'pivot' s'est enclenché le 27 décembre et les rendement ont repris en moyenne plus de 50Pts en 9 semaines, toutes maturités confondues.



