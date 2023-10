Wall Street : résilient face à la crise au Proche-Orient

Wall Street a finalement su faire preuve de résilience lundi, face à l'attaque du Hamas contre Israël ce week-end : le Dow Jones a fini en hausse de 0,59% à 33605 points, le S&P500 a gagné 0,63% à près de 4336 points et le Nasdaq Composite a pris 0,39% à 13484 points.



'Cette soudaine poussée de violence au Proche-Orient a engendré des trous de cotations à la baisse sur les indices boursiers, entre les cours de clôture de vendredi et l'ouverture en ce début de semaine', notait pourtant Alexandre Baradez, chez IG France.



Cet analyste des marchés soulignait ainsi que 'sur les futures sur indices américains, le SP500 a ouvert cette nuit sur un gap baissier de 0,6%, ce qui est un mouvement plutôt rare sur les futures sur indices américains pendant un week-end'.



L'actualité économique était peu chargée ce lundi, mais de nombreux rendez-vous étaient en vue en deuxième partie de semaine, dont l'inflation aux Etats-Unis et le début de la saison des trimestriels avec notamment ceux de banques comme JP Morgan Chase.



Au sujet de l'inflation, Barclays indiquait s'attendre à une baisse du taux annuel à 3,6% en données brutes, mais estimait que 'les pressions inflationnistes sous-jacentes sont restées fermes', en raison de la tendance dans les services de base.



Dans l'actualité des valeurs, Bristol Myers Squibb a cédé 0,1% après avoir fait part d'un accord pour acquérir la société d'oncologie Mirati Therapeutics, pour une valeur qui pourrait aller jusqu'à 5,8 milliards de dollars.



Citigroup a grappillé 0,4% à la suite de l'annonce de la cession de son portefeuille de gestion de patrimoine grand public onshore en Chine, y compris les clients, les actifs sous gestion et les dépôts, à HSBC Bank China.



