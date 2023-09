Wall Street : résiste à l'envolée continue des taux longs

Entame de semaine timide à la Bourse de New York avec des gains symboliques (+0,45% au maximum sur le Nasdaq Composite, bien aidé par les hausses de +1,7% d'Amazon et de +1,5% de Nvidia).



Mais ce rebond limité a au moins cassé la dynamique baissière de la semaine précédente avec des pertes de -3% sur le S&P500 et -3,6% sur les 'technos'... un authentique exploit vu le bond de +10,8 points de base du rendement du T-Bond 2033 vers 4,548%.



L'indice Dow Jones a grappillé 0,13% (grâce à Chevron à +1,5%), le S&P500 a pris +0,40% et le Russell-2000 (tombé à 'zéro' de performance annuelle vendredi) a affiché à peu près le même gain, à 1784 points.



Ce fut une journée charnière sur le FOREX avec un Dollar qui s'est envolé de +0,6% face à l'Euro, établissant un 'plus haut' depuis le 16 mars dernier. Le billet vert a été soutenu par une poussée de fièvre sur la partie longue de la courbe des taux.



En effet, les T-Bonds de 10 à 30 ans étaient en train de 'pricer' une hausse de 25 points de base des taux directeurs de la Fed le 1er novembre prochain : le '10 ans' a testé 4,55% et le '30 ans' a bondi à 4,65%.



Les marchés de taux manifestaient leur malaise face au spectre d'une fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis ('shutdown') dès le 1er octobre, suite au récent blocage par les élus républicains d'un texte sur les dépenses de défense.



La semaine sera ponctuée par plusieurs indicateurs macroéconomiques, en particulier l'indice des prix PCE vendredi : l'inflation reste un motif de prudence si jamais l'impact de la hausse du pétrole inverse la dynamique favorable sur les prix du premier semestre.



