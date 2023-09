Wall Street : résiste à la flambée du pétrole

Wall Street finit sans tendance et globalement à l'équilibre (le S&P500 clôture in extremis dans le vert avec +0,02%), ce qui constitue une issue heureuse compte tenu des vents contraires qui soufflent sur l'obligataire.



Le rendement des T-Bonds à 10 ans s'est envolé jusque vers 4,64%, une première depuis octobre 2007 du fait des craintes de second round inflationniste avec la flambée du baril de WTI (West Texas Intermediate) qui a franchi les 93$, le Brent de la mer du Nord a fusé jusque vers 97$ (+3%), à 1,5% de son zénith de l'automne 2022.



L'indice VIX, baromètre de la nervosité des investisseurs, a fini inchangé vers 19,2 au contact de son sommet de fin mai.



De façon contre-intuitive, les valeurs dites défensives comme les 'pharmas' ou l'agro-alimentaire ont plombé le Dow Jones: Johnson & Johnson perdait -1,20%, McDonald's -1,5%.



Le Nasdaq a gagné 0,22% dans le sillage des valeurs 'I.A' et des semiconducteurs avec Cloudfare +6,8% (partenariat avec Nvdia), Paychex +3,4%, Intel +2,3% AMD +2,2%, Alphabet +1,6%, Nvidia +1,3%.



Les chiffres du jour ont eu peu d'impact sur les cours: le Département du Commerce annonçait ce mercredi une hausse timide de 0,2% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une chute de 5,6% en juillet (révisée d'une estimation initiale qui était de -5,2%).



En excluant les équipements de transport, les commandes américaines de biens durables ont augmenté de 0,4% en août par rapport au mois précédent, mais en excluant les équipements de défense, elles se sont contractées de 0,7%.



Les chiffres de l'EIA (Agence américaine d'information sur l'énergie) ont fait réagir le secteur pétrolier : les stocks américains 'brut' ont fondu de -2,2 millions de barils la semaine dernière, poursuivant leur tendance à la décrue des dernières semaines, notamment du fait d'une diminution de l'activité des raffineries

Les stocks d'essence ont, eux, progressé d'1 million de barils, tandis que les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, ont diminué d'environ 0,4 million de barils.



Le taux d'utilisation des capacités des raffineries s'est replié à 89,5%, contre 91,9% la semaine précédente.



