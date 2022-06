Wall Street : retour à la hausse sur de piètres indicateurs

La Bourse de New York est repartie à la hausse jeudi, suite à la parution de piètres indicateurs économiques : le Dow Jones a repris plus de 0,6% à 30677 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé environ 1,6% à 11232 points.



Après un début de séance relativement hésitant, Wall Street a profité d'une statistique ayant montré que la croissance du secteur privé américain avait sensiblement ralenti au mois de juin, ce qui pourrait inciter la Fed à ne pas relever ses taux trop précipitamment.



L'indice PMI composite de S&P Global est en effet ressorti à 51,2 en estimation 'flash' ce mois-ci, après 53,6 pour le mois de mai, ce qui le rapproche de la barre des 50 points témoignant d'une stagnation de l'activité.



'Il s'agit de la deuxième plus faible croissance de l'activité depuis juillet 2020, avec une croissance de la production du secteur des services plus faible accompagnée de la première contraction de la production manufacturière en deux ans', précisaient les enquêteurs.



La perspective d'un ralentissement de la croissance incitait aussi les investisseurs à aller chercher refuge auprès des obligations à plus long terme, jugées protectrices dans un contexte économique moins porteur.



Conséquence, la spectaculaire embellie que connaissaient les bons du Trésor depuis mardi s'est poursuivie ce jeudi, avec un rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans qui a encore reculé, de six points de base à 3,09%.



Sur le compartiment des actions, Nike a progressé de 2,9% en dépit d'un abaissement d'objectif de cours chez Credit Suisse, qui concédait néanmoins que l'attrait de la marque d'articles de sport restait grand chez les consommateurs.



De même, Palantir s'est adjugé 5% après une initiation à 'neutre' de la part de Goldman Sachs, qui louait toutefois le positionnement 'unique' de l'éditeur de logiciels sur le segment de l'analyse des mégadonnées.



Accenture a cédé 0,2% après un resserrement par le groupe de conseil de sa fourchette-cible de BPA annuel à entre 10,61 et 10,70 dollars, et non plus entre 10,61 et 10,81 dollars, à l'occasion de la publication de ses trimestriels.



