Wall Street : retour au calme en attendant la Fed

La Bourse de New York devrait poursuivre son redressement mardi matin, alors qu'un semblant de calme semble désormais revenir du côté du secteur bancaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,7% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert.



Après l'onde de choc secousse provoquée par l'effondrement de Credit Suisse et la faillite de plusieurs banques régionales américaines, Wall Street espère pouvoir reprendre ses esprits dans les jours qui viennent.



Le retour au premier plan des interrogations concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine pourrait bien l'aider à se ressaisir.



Le comité de politique monétaire de la Fed se réunit en effet pendant deux jours mardi et mercredi et il sera intéressant de voir quelle sera la réaction de l'institution aux récents scandales qui ont secoué le système financier.



Après les secousses des dix derniers jours, les conditions financières se sont significativement resserrées et il apparaît quasiment certain que la Fed renoncera à adopter des décisions trop restrictives, ce qui serait une bonne chose pour les marché d'actions.



Les stratèges écartent malgré tout le scénario d'un 'pivot' trop précipité qui verrait la banque centrale opter pour des baisses de taux afin de rassurer un système qui s'est fait de grosses frayeurs dernièrement.



'Réduire les taux trop tôt est une erreur qu'elle estime avoir commise lors des périodes d'inflation précédentes', rappelle Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région Europe.



'Elle a alors dû faire marche arrière, ce qui a entraîné une récession plus profonde que si elle avait gardé son sang-froid', souligne l'analyste.



Au vu du baromètre FedWatch du CME, les traders excluent désormais presque totalement un statu quo de la Fed demain et envisagent à une grande majorité (82%) la possibilité d'une hausse de taux de 25 points de base.



Si l'absence de mauvaises nouvelles dans le secteur bancaire permet de soutenir la tendance, les investisseurs seront également à l'affût d'indicateurs encourageants sur le front de l'économie.



Les chiffres des ventes de logements anciens qui seront publiés en tout début de matinée permettront de savoir si la tendance continue de se détériorer sur le marché immobilier, même si sa récente dégradation est encore loin de faire écho à celle qui avait caractérisé la crise financière de 2008.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.