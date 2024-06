Wall Street : retour au zénith et détente T-Bonds avant PCE

Wall Street revient au contact de ses sommets historiques à la veille de l'ultime séance du 1er semestre, à moins de 0,05% pour le S&P-500 et le Nasdaq (+0,3% vers 17.858).

L'indice des 'technos' aligne une 3ème séance de hausse consécutive et revient au contact de ses records absolus des 17 et 18 juin (17.860), pour finir le 1er semestre en beauté, avec près de 19% de gain.



Le S&P500 grappille +0,1 à 5.483 (au contact du zénith des 5.487 du 18 juin, soit +15,1% depuis le 1er janvier), le Dow Jones grappille 0,1% à 39.165 et s'apprête à boucler le 2ème trimestre 2024 dans le rouge, de -2% (il cotait 39.800 le 28 mars dernier).



Le Nasdaq a été tiré par Zscaler +5,8%, Palo-Alto +4,8%, Adobe +3,4%, Amazon et Intuit +2,2%.



Le 'S&P' a été ralenti par quelques ventes qui ont pesé sur Micron -7,1%, Goldman Sachs -2,2%... et Walgreen qui se désintègre de -22,2% (fermeture de points de vente, révision à la baisse des objectifs).



Cette séance a été ponctuée de nombreux chiffres US : la dernière estimation du PIB du 1er trimestre est fixée à +1,4% (contre +1,3%.



Les commandes de biens durables surprennent agréablement avec une hausse de +0,1% là où le consensus tablait sur -0,6%.



L'immobilier reste déprimé puisque les promesses de ventes de logements ont chuté de 2,1% en mai alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 0,6% après le plongeon de 7,7% le mois précédent.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré 233 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 17 juin, un chiffre en repli de 6000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 238 à 239 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 236 000 soit une hausse de 3000 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 18 000 pour s'établir à 1 839 000.



Mais la journée n'est pas fini à Wall Street : place à la politiques avec le débat télévisé de Joe Biden et Donald Trump programmé ce soir sur CNN (coup d'envoi à 3H du matin, heure française, soit 21H sur la côte Est et 18H sur la côte Ouest), en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre.



A moins du cinq mois du scrutin, les sondages prédisent une élection particulièrement serrée (46% d'intentions de vote pour Trump, 45% pour Biden), d'où l'importance de cet affrontement.



Pas beaucoup de mouvement sur les T-Bonds : le rendement du '10 ans' qui stagnait depuis le début de la semaine, se détend de-2,5Pts vers 4,29%... et reste prisonnier d'une fourchette 4,26/4,33% depuis 10 jours... et le '2 ans' efface -3,5Pts vers 4,715%.



