Wall Street : retour des inquiétudes sur Evergrande

La Bourse de New York devrait poursuivre son mouvement de repli vendredi matin, plombée notamment par un regain d'inquiétudes concernant la santé du géant chinois de l'immobilier Evergrande.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,5% à 0,8%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Selon plusieurs sources, Evergrande se préparerait à se placer sous la protection du Chapitre 15, la loi américaine sur les faillites internationales, jetant un doute sur l'avenir du groupe.



Les déboires d'Evergrande avaient déjà déstabilisé les marchés financiers en 2021, avant que la mise en place d'un plan de restructuration de sa dette ne finisse par rassurer les investisseurs.



Comme il y a deux ans, les marchés s'inquiètent des risques de contagion et de fragilisation du système financier mondial liés aux difficultés récurrentes d'Evergrande, mais aussi du secteur immobilier chinois dans son ensemble.



Les incertitudes sur le sort d'Evergrande, qui incitent les investisseurs à la prudence, s'ajoutent aux nombreuses craintes apparues sur les marchés ces derniers jours.



'Les marchés sont impactés par une tempête parfaite qui voit s'accumuler envolée des taux d'intérêt, dégradation des perspectives économiques en Chine, faiblesse de la liquidité avec l'été et des acheteurs aux abonnés absents', expliquent les stratèges de Barclays.



Pour la banque d'affaires britannique, cet épisode de correction ne constitue pas une véritable surprise au vu des facteurs techniques et saisonniers défavorables du moment.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se détend un peu vers 4,27% après avoir atteint de nouveaux plus hauts de 15 ans, soutenus par la perspective d'une poursuite du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Dans ce contexte d'inquiétudes, les investisseurs devraient privilégier des positions prudentes en perspective de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui se tiendra la semaine prochaine.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda aujourd'hui.



