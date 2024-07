Wall Street : retournement spectaculaire du secteur 'techno'

Wall Street a rouvert sur un 8ème record historique pour le Nasdaq (le 28ème de l'année à 18.671), un 7ème consécutif pour le S&P500 à 5.654Pts... mais la tendance s'est retournée et ces 2 indices terminent nettement dans le rouge (-1,95% et -0,9% respectivement.

Le Nasdaq-100 a chuté de -2,25%, entrainé à la baisse par Tesla (-8,5%), Nvdia (-5,6%), Applied Materials (-5,4%) et Micron (-4,5%).

L'indice 'SOXX' des semi-conducteurs, au zénith vers 15H30 à 267,2$ (+39% depuis le 1er janvier) a fini en baisse de -3,3% à 256,7$ (+34%), soit un écart annualisé de 5% entre les extrêmes du jour.



Peu impacté par le revirement des 'technos', le Dow Jones progresse mollement, de +0,08% vers 39.750.



Les marchés obligataires US se montrent plus enthousiastes après la publication du 'CPI' (conforme aux attentes des plus optimistes) qui se tasse vers 3,00% (comme espéré).

Les T-Bonds US se détendent de -7,8Pts vers 4,200%, le '2 ans' de -10,3Pts vers 4,515%.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3% en juin sur 1 an, un taux annuel en baisse de 0,3 point par rapport à celui de mai (le repli en séquentiel ressort à -0,1%).



Hors énergie (+1%) et produits alimentaires (+2,2%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau au plus bas depuis avril 2021 et lui aussi en dessous des attentes (3,4%).

Mais en excluant l'énergie et les produits alimentaires, l'inflation 'core' a progressé de +0,1%



Le Département du Travail annonce avoir enregistré un repli de -17.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis (à 222.000) lors de la semaine du 1er juillet.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 233 500 soit une baisse de 5250 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 4000 pour s'établir à 1 852 000 lors de la semaine du 24 juin soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Lors de son intervention au Congrès, mardi et hier, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'était félicité du récent ralentissement de la hausse des prix, mais aussi déclaré attendre de nouveaux progrès permettant d'attester de cette amélioration.





