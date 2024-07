Wall Street : retournement spectaculaire du secteur 'techno'

Le 12 juillet 2024 à 07:35 Partager

Wall Street a rouvert sur un 8ème record historique pour le Nasdaq Composite (le 28ème de l'année à 18.671) et un 7ème consécutif pour le S&P500 à 5.654... mais la tendance s'est retournée et ces deux indices ont terminé nettement dans le rouge (-1,95% à 18.283 et -0,88% à 5.584 respectivement).



Le Nasdaq-100 a chuté de -2,25%, entrainé à la baisse par Tesla (-8,5%), Nvidia (-5,6%), Applied Materials (-5,4%) et Micron (-4,5%).



L'indice 'SOXX' des semi-conducteurs, au zénith vers 15h30 à 267,2$ (+39% depuis le 1er janvier) a fini en baisse de -3,3% à 256,7$ (+34%), soit un écart annualisé de 5% entre les extrêmes du jour.



Peu impacté par le revirement des 'technos', le Dow Jones a progressé mollement ce jeudi, de +0,08% vers 39.754.



Les marchés obligataires se sont montrés plus enthousiastes après la publication d'un 'CPI' conforme aux attentes des plus optimistes : les T-Bonds US se sont détendus de -7,8 points de base vers 4,200%, et le '2 ans' de -10,3 points de base vers 4,515%.



L'indice des prix à la consommation américain a en effet augmenté de 3% en juin sur un an, un taux en baisse de 0,3 point par rapport à mai. Hors énergie et alimentation, le taux d'inflation sous-jacent est ressorti à 3,3%, au plus bas depuis avril 2021.



Pour rappel, lors de son intervention au Congrès cette semaine, Jerome Powell s'était félicité du récent ralentissement de la hausse des prix, mais a aussi déclaré attendre de nouveaux progrès permettant d'attester de cette amélioration.



Par ailleurs, le Département du Travail a enregistré un repli de -17.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis (à 222.000) lors de la semaine du 1er juillet.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.