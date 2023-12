Wall Street : sa hausse illustre le concept de perfection

Les séances de hausse s'enchainent inexorablement : le 'rallye de fin d'année' se déroule comme dans un manuel boursier (précisons que personne n'en a jamais imaginé un qui soit aussi long -7 semaines- et aussi parfait) et les records annuels tombent jour après jour, de telle sorte que des records historiques pourraient bien tomber pour le Dow Jones et le 'S&P' d'ici vendredi, pour peu que la FED publie demain soir un communiqué final dont la tonalité soit ressentie comme 'accommodante'.

Et dans l'état psychologique très particulier qui règne à Wall Street depuis le 27 octobre (les investisseurs ne voient que le verre à moitié plein, systématiquement, quel que soit le contexte), tout sera affaire d'interprétation... et la FED à beau essayer de tempérer l'optimisme de Wall Street, le marché n'entend aucun avertissement et pense même le contraire de ce qui lui est expliqué.



Après une entame de séance timide, et comme cela se déroule jour après jour, encore et encore, les acheteurs prennent la main, et les cours s'emballent à la hausse en fin de séance: le Nasdaq Composite gagne +0,7%, le Nasdaq-100 +0,8% à 16.354.

Le voici à 2% de son record absolu et à 0,5% seulement d'un +50% sur l'année écoulée, 2ème meilleure performance du 21ème siècle... il reste 3 séances d'ici les '4 sorcières, et l'année n'est pas terminée.





Le S&P500 prend +0,5% à 4.643 (+0,5% et nouveau record annuel), le Dow Jones +0,3% à 36.516Pts.



L'adage 'pas de surprise = bonne surprise' a parfaitement fonctionné ce mardi après la parution de chiffres d'inflation jugés plutôt rassurants et en ligne avec les attentes (stabilité en novembre, à 4% en données 'core', +3,1% en données brutes) : cela entretient les espoirs de futures baisses de taux.

Suite à ce 'CPI' en ligne avec les attentes, les investisseurs estiment à environ 44% la probabilité d'une baisse des taux d'un quart de point en mars, selon le baromètre FedWatch de CME Group, contre 42% environ hier.



Le FOMC devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés demain, mais son communiqué pourrait fournir quelques précieuses indications sur ses intentions en matière de taux.



A noter toutefois une poursuite de l'augmentation des coûts du logement, une composante très suivie par les analystes: cette hausse est liée au tarissement de l'offre car personne ne souhaite réemprunter à 7% après avoir pu acheter avec un taux hypothécaire à 3,5% il y a 2 ans.

Donc, il n'y a plus de vendeur et la solution pour les acheteurs solvables consiste à faire construire un logement neuf.



Sur le compartiment obligataire, on observe un léger repli (-3,5Pts) des rendements obligataires aux US : le 10 ans revient vers 4,205%, à comparer avec 4,24% la veille.



