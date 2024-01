Wall Street : sans direction, entre indicateurs et résultats

Wall Street devrait se montrer hésitante mercredi matin, l'annonce d'un ralentissement des embauches dans le privé ayant rassuré les investisseurs alors que la Fed doit rendre ses décisions dans l'après-midi.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 recule de plus de 0,9%, annonçant un début de séance sans grande direction.



Principal élément de soutien à la tendance, l'enquête publiée ce matin par ADP a montré que le secteur privé américain n'avait généré que 107.000 nouveaux emplois au mois de janvier.



Ce chiffre se situe nettement sous les attentes des économistes, de l'ordre de 150.000 mais aussi en forte baisse par rapport aux 158.000 du mois précédent.



Conséquence, cette statistique bien moins bonne que prévu a ravivé les espoirs selon lesquels la Fed pourrait bientôt devoir assouplir sa politique monétaire.



A ce titre, le baromètre Fedwatch de CME anticipe désormais avec une probabilité de 48,6% une baisse des taux de la Fed de 25 points de base en mars, contre 40,4% hier.



En attendant plus de clarté sur les perspectives macroéconomiques, les investisseurs vont tourner leurs regards vers le communiqué de la Fed, qui sera publié en début d'après-midi.



Les intervenants espèrent que la banque centrale américaine donnera des indices sur un possible assouplissement monétaire dès les mois qui viennent.



Les publications de résultats continuent par ailleurs de rythmer les échanges.



Microsoft et Alphabet ont fait état hier soir de résultats solides au titre du quatrième trimestre, mais leurs titres subissaient des prises de bénéfices après leur parcours exceptionnel signé ces derniers mois.



Aux cours de clôture d'hier, les deux groupes technologiques - qui font parti des 'Sept Magnifiques' - affichaient des hausses de respectivement plus de 20% et 22% en Bourse sur les trois derniers mois.



