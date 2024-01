Wall Street : sans direction, indicateurs contradictoires

La Bourse de New York évolue sans vraie tendance jeudi au début d'une séance animée par une série d'indicateurs économiques contrastés, et alors que les rendements obligataires repartent à la hausse.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 37.214,7 points, mais le Nasdaq Composite parvient à rebondir, affichant des gains de plus de 1% à 15.011,9 points.



Les statistiques du jour sont assez contradictoires, avec une amélioration de l'indice 'Philly Fed' qui reste toutefois en zone de contraction, comme l'Empire State qui avait été dévoilé en début de semaine.



Mais la grosse surprise provient des inscriptions aux allocations chômage, qui sont repartie à la baisse à 187.000 la semaine passée, l'un des scores les plus faibles de ces 50 dernières années qui illustre une situation de 'plein emploi'.



Les investisseurs savent que la résilience du marché du travail est de nature à justifier des discours plus intransigeant concernant un éventuel desserrement des conditions financières de la part de la Fed.



Si les chiffres l'inflation vont dans le bon sens, l'emploi reste particulièrement solide, ce qui compromet la perspective d'une baisse rapide des taux de l'institution.



D'après l'outil FedWatch du CME, les traders ne tablent désormais plus qu'à 55% sur une baisse de taux de 25 points de base le 20 mars, contre plus de 70% la semaine dernière.



Avec la révision des anticipations des acteurs de marché, le rendement des bons du Trésor à dix ans poursuit sa hausse, au-delà de 4,12%, pour revenir à des plus hauts de plus d'un mois.



L'indice VIX de volatilité du CBOE, baromètre de l'aversion au risque qui avait franchi hier le cap des 14,80 points signifiant la fin d'un climat de complaisance, recule ce matin de 2,8 points sous 14,4.



S'agissant des valeurs, Apple grimpe de 2,8% dans le sillage d'un relèvement à l'achat des analystes de BofA, qui voient les ventes d'iPhone profiter de l'ajout de fonctionnalités liées à l'IA.



Boeing reprend lui aussi une trajectoire ascendante (+2,8%) suite à la signature d'un contrat avec Akasa Air portant sur une commande ferme de 150 737 MAX, en pleine crise de confiance sur l'appareil.



Birkenstock est lourdement sanctionné et accuse un repli de plus de 8% dans le sillage de résultats trimestriels en perte et de perspectives jugées décevantes.



