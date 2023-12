Wall Street : sans direction, malgré des taux en chute

Wall Street clôture sans direction, avec un S&P500 qui abandonne un minuscule -0,06% tandis que le Nasdaq Composite prend +0,31%. En moyenne, cela débouche sur un biais légèrement haussier sur les indices 'larges', mais cette impression est annulée par le Dow Jones qui s'effrite de -0,22%.



A noter que le Dow transport -souvent considéré comme un bon baromètre de l'activité réelle- chute de -1,5%, une divergence marquée par rapport aux autres indices... et le Russell-2000, qui s'était distingué à la hausse la veille avec +0,7%, reperd -1,38%.



Les investisseurs ne prennent donc pas d'initiatives (la séance a été qualifiée de 'peu active' au coup de cloche final) à 72 heures du très attendu rapport mensuel sur l'emploi ('NFP')... alors que les investisseurs se disent convaincus que les créations d'emploi vont commencer à traduire un ralentissement économique qui confortera la Fed dans son intention de 'pivoter' et de changer de discours, prélude à une possible baisse de taux dès mars 2024.



Les chiffres du jour étaient assez neutres : la croissance du secteur tertiaire aux Etats-Unis a augmenté plus que prévu en novembre, selon l'indice ISM qui s'est établi à 52,7, contre 51,8 en octobre et alors que les économistes l'anticipaient en hausse moins forte.



Sans véritable lien avec ces chiffres, le compartiment obligataire a connu un vent d'euphorie, avec des écarts étourdissants (-10 points de base sur le '10 ans' qui chute jusque vers 4,16%, -9 pb sur le '5 ans' à 4,15%) qui témoignent d'un phénomène de panique à l'achat de la part d'investisseurs qui sont peut-être 'dans le mauvais sens'.



La prudence aurait pu prévaloir à la veille de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, mais les acheteurs de bons du Trésor sont convaincus que les embauches vont commencer à traduire un ralentissement économique qui confortera la Fed dans son intention de 'pivoter'.



