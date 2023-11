Wall Street : sans tendance à la veille de Thanksgiving

Wall Street devrait ouvrir sur des scores étroits mercredi, les investisseurs évitant de prendre de nouvelles positions avant le long week-end de Thanksgiving, qui verra une bonne partie des investisseurs déserter les salles de marché jusqu'à lundi matin.



Les 'futures' sur les grands indices new-yorkais signalent, à ce stade, une ouverture en hausse de 0,1% à 0,4% pour la dernière séance complète de la semaine, puisque les marchés américains seront fermés jeudi et ne rouvriront que pour une demi-séance vendredi.



La Bourse de New York avait fini dans le rouge hier suite à la parution des 'minutes' de la Fed, qui n'ont rien appris de neuf à des marchés qui n'ont du reste guère réagi.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance dans le calme des chiffres des commandes de biens durables, qui ont chuté de 5,4% au mois d'octobre.



D'autres indicateurs animeront la séance à venir, notamment l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, qui paraîtra peu après l'ouverture.



Les volumes s'annoncent toutefois ténus à la veille de Thanksgiving, journée fériée durant laquelle Wall Street sera fermée pour ne rouvrir que pour une demi-séance le lendemain ('Black Friday').



Sur le marché des changes, les 'minutes' sans surprise de la Fed et les statistiques en demi-teinte n'empêchent pas le dollar d'amorcer un rebond technique face à l'euro, qui revient sous la barre de 1,09.



Les volumes devraient également rester très réduits sur le marché obligataires, où le rendement des Treasuries repasse sous la barre des 4,40%, un plus bas de deux mois, suite à la publication du compte rendu de la Fed.



Sur le marché pétrolier, les cours repartent à la baisse sur le NYMEX avant la parution de la statistique des réserves américaines, mais surtout la tenue de la réunion de l'Opep+ prévue ce week-end.



Le baril de brut léger américain (WTI) - livraison janvier - recule de 4% à 74,4 dollars.



