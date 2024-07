Wall Street : sans tendance claire avant Independence Day

Le 03 juillet 2024

Wall Street évolue sans grande tendance mercredi au début d'une séance animée par de nombreux indicateurs économiques, la prudence des échanges à la veille d'Independence Day n'ayant pas empêché que le Nasdaq inscrive de nouveaux records.



En fin de matinée, le Dow Jones recule d'environ 0,1% à 39.276,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 0,5% à 18.111,5 points après avoir établi un nouveau plus haut absolu au-delà de 18.113,1 points.



Les volumes de transactions s'annoncent faibles et les prises d'initiatives limitées en cette séance écourtée, qui verra les transactions s'arrêter à 13h00 (heure de New York).



Pour ne rien arranger, les statistiques sans grand éclat publiées dans le courant de la matinée n'ont pas aidé les investisseurs à prendre des positions tranchées.



L'activité du secteur des services s'est ainsi contractée pour la deuxième fois en trois mois, selon la dernière enquête de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM des services est ressorti à 48,8 en juin, soit un repli de cinq points par rapport à mai (53,8), là où les économistes l'attendaient en moyenne autour de 52,5.



Côté emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une légère hausse de 4000 à 238.000 lors de la semaine du 29 juillet, nouveau signe d'une détente du marché du travail qui pourrait conduire la Fed à réduire ses taux en septembre.



Autre signe de détente, le secteur privé n'a généré que 150.000 emplois le mois dernier, un nombre légèrement inférieur aux attentes des économistes, selon la dernière enquête publiée par ADP.



Ces statistiques moins bonnes que prévu pourraient toutefois inciter la Réserve fédérale à réduire ses taux directeurs dès le mois de septembre, ce qui génère un biais plutôt haussier sur les actions.



Comme pour illustrer ces propos, les chiffres dévoilés dans la matinée ont eu pour effet de faire reculer le rendement des Treasuries à 10 ans, qui revient à des plus bas de quasiment un mois (4,34%).



En réaction à ces indicateurs, le dollar a par ailleurs tendance à creuser ses pertes face à l'euro, qui en profite pour remonter autour de 1,1805.



Sur le front du pétrole, le baril de WTI revient à des pics depuis le mois de mai, à près de 83 dollars, dans le sillage de l'annonce d'un repli des stocks de brut américain la semaine passée.



