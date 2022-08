Wall Street : sans tendance, les indicateurs peu rassurants

La Bourse de New York se cherche une tendance jeudi, les investisseurs semblant tiraillés entre des indicateurs économiques décevants, le rebond des cours du pétrole et les bons résultats de Cisco.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1%, tandis que le Nasdaq Composite avance inversement de 0,1% à 12.957,1 points.



Depuis le début de la semaine, les investisseurs peinent à trouver de nouvelles raisons de prolonger le 'rally' estival à l'oeuvre depuis deux mois, qui a permis à l'indice S&P 500 de reprendre 17% de sa valeur.



En l'absence de véritables catalyseurs en ce creux du mois d'août, les marchés préfèrent marquer une pause face aux nombreuses incertitudes du moment.



Parmi les rares facteurs de soutien aujourd'hui, les cours du pétrole poursuivent leur progression au lendemain de l'annonce d'un net repli des stocks de brut et d'essence aux Etats-Unis.



Avec un gain de presque 3%, le baril de brut texan revient au-dessus du seuil des 90 dollars et le Brent de mer du Nord, lui aussi en hausse de près de 3%, dépasse le cap des 96 dollars.



Dans leur sillage, les valeurs de l'énergie progressent de 2%, meilleure performance sectorielle du S&P 500. Deuxième plus forte hausse du Dow, Chevron s'adjuge 1,3% tandis qu'ExxonMobil s'adjuge pas loin de 2%.



Des indicateurs peu rassurants sont toutefois venus effacer les effets positifs de la poursuite du rebond du pétrole.



Les investisseurs ont notamment appris peu après l'ouverture que l'indice des indicateurs avancés du Conference Board (-0,4%) avait reculé pour le cinquième mois consécutif, une série baissière qui renforce les risques d'une récession au cours des prochains mois.



Autre motif de préoccupation, les ventes de logements anciens ont diminué de 5,9% en juillet par rapport à juin, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), un chiffre qui paraît confirmer les difficultés du secteur immobilier.



Toutes ces données renforcent le scepticisme grandissant sur la santé de l'économie américaine, sans toutefois remettre en question le scénario d'une poursuite des hausses de taux de la Réserve fédérale.



Plus forte hausse du Dow, le géant des équipements de réseaux Cisco parvient à grimper de plus de 6% suite à la parution de résultats trimestriels solides, qui apaisent un peu les craintes des investisseurs à propos du ralentissement économique.



