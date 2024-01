Wall Street : sans tendance mais score bien positif en hebdo

L'équilibre prévaut à Wall Street avec une clôture des indices US s'inscrivant dans d'étroites limites: l'essentiel est que les gains hebdos (+1,9% pour le S&P500 qui grappille 0,08% ce vendredi, à 4.783) compensent les pertes de la 1ère semaine et que le bilan annuel soit repassé dans le vert.



Notons que le 'S&P' a repassé pour la 1ère fois en intraday la barre des 4.800 depuis le 4 janvier 2020.



L'indice Dow Jones a cédé 0,3% à 37.593, le Nasdaq a fini extremis positif à 14.972



Le suspens a duré jusqu'à la dernière seconde car les indices de Wall Street ont fait une incursion dans le vert en début de séance avant de rebaisser sensiblement à la mi-journée, suite semble t'il à la publication de l'indice des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis puis à des résultats contrastés des géants bancaires qui ouvraient le bal des publications trimestrielles.



Si JPMorgan (-0,7%) a su rassurer les investisseurs avec des comptes solides au quatrième trimestre, malgré une baisse de -15% du bénéfice, Citigroup a essuyé une perte de 1,8 milliard de dollars en raison de lourdes charges et Wells Fargo (-2,3%) a vu ses provisions pour créances douteuses grimper, Bank of America (-1%) pâtit d'une chute de -56% du bénéfice, lesté par des charges exceptionnelles et une diminution des dépôts.



La tension au Proche-Orient est encore montée d'un cran, alors que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes contre les installations des rebelles houthistes au Yémen.



Cela provoque une tension sur les prix du pétrole, le WTI affichait un gain de 2,3% à 75$ avant de retomber vers 72,4$ (inchangé).

L'or remonte (+1%) en direction de ses plus hauts historiques avec une clôture à 2.052$, à 1% de la résistance des 2.080$.



Du côté de l'économie, le Département du Travail a annoncé que les prix à la production avaient diminué de 0,1% en données brutes en décembre, mais augmenté de 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



