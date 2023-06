Wall Street : sans tendance malgré le vote sur la dette

Wall Street devrait ouvrir en léger repli jeudi matin, sous le coup d'indicateurs confirmant la vigueur du marché de l'emploi et d'une montée des inquiétudes autour de la santé du secteur de la distribution.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principales places boursières américaines perdent entre 0,1% et 0,3%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les 'futures' sur les grands indices new-yorkais étaient initialement attendus en hausse ce matin suite à l'adoption, dans la nuit, de l'accord visant à relever le plafond de la dette par la Chambre des représentants.



Ses élus ont adopté à une très large majorité l'accord conclu avec la Maison blanche afin de suspendre le 'plafond de la dette' qui risquait de conduire les Etats-Unis au défaut de paiement.



L'accord doit maintenant être examiné par le Sénat où les Démocrates disposent de la majorité et vers laquelle tous les regards vont désormais se tourner.



Mais les investisseurs ont également été échaudés par une série de statistiques illustrant la résistance du marché du travail, un élément susceptible d'inciter la Fed à poursuivre ses hausses de taux.



Le secteur privé a en effet généré 278.000 emplois en mai, un chiffre largement supérieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée ce jeudi par ADP.



Quant aux inscriptions aux allocations chômage, elles n'ont augmenté que de 2.000 lors de la semaine du 22 mai, pour s'établir à 232.000 contre 230.000 la semaine précédente.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment désormais à près de 32% la probabilité d'une nouvelle hausse d'un quart de point des taux de la Fed à l'issue du FOMC de la mi-juin, contre 26% jusqu'à là.



Le secteur de la consommation risque de son côté de se trouver sous pression après la révision à la baisse des objectifs annuels du groupe de grands magasins Macy's.



Même Salesforce est attendu dans le rouge (-7% en cotations avant-Bourse) en dépit de la révision à la hausse de ses objectifs annuels.



Après un gain de 69% depuis le 1er janvier, les investisseurs semblent tentés de prendre des bénéfices sur le géant des logiciels d'entreprise au vu des incertitudes qui s'accumulent actuellement autour de l'état de la conjoncture.



