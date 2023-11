Wall Street : sans vraie direction, freiné par stats faibles

Wall Street termine dans le vert, à l'arrachée, mais sur une 12ème ou 13ème séance de hausse sur une série de 15 (pour le Nasdaq).

C'est la plus spectaculaire série haussière depuis la mi-mars 2022, et les espoirs d'un cessez le feu russo-ukrainien.



Le Nasdaq (+0,07%) termine quasi inchangé, soutenu par Sirius +6,1%, Netflix +3%, Telsa +2,3%, Paypal +2,8%, Intel +3%.

La hausse a été freinée par Cadence -2,5%, Palo Alto -1,9%, Amazon -1,8%, Nvidia et AMD -1,6%



Le S&P500 grappille +0,16% grâce à Carnival +4,6%, Norwegian Cruise +4,65%, ... mais aussi et surtout grâce au secteur des biens de consommation de base qui a bénéficié de l'envol de Target (+17,8 %, plus forte hausse depuis août 2019) qui a emmené dans son sillage Kohl's avec +9%, Macy's avec +7,5%.



A la baisse, le secteur des 'pharmas' avec Vertex -5,6%, Eli & Lilly -3,6%.



Repli également du marché obligataire avec un rebond de +8Pts du rendemernt des T-Bonds vers 4,54%.



Sur le front des statistiques, l'agenda était très dense ce mercredi : les ventes au détail aux Etats-Unis ont reculé de 0,1 % en octobre par rapport au mois précédent (+0,9%).



Hors automobiles et carburants - la composante de la statistique correspondant le mieux à la mesure de la consommation entrant dans le calcul PIB - les ventes au détail ont augmenté de 0,1%.

Les ventes automobiles ont ainsi reculé de 1 % en octobre par rapport à septembre, tandis que celles des stations-services ont reculé de 0,3%.



La bonne surprise provient de l'indice 'Empire State' calculé par la Fed de New York qui a grimpé de +14Pts pour repasser positif et atteindre 9,1 en novembre.

Mais attention : les 'perspectives' ont fortement baissé, les entreprises ne s'attendant plus à ce que les conditions s'améliorent au cours des six prochains mois.



