Wall Street : scores minimes, la consommation inquiète

Le 18 juin 2024 à 17:14 Partager

La Bourse de New York se cherche une tendance mardi dans les premiers échanges après une série d'indicateurs économiques mitigés, venue s'ajouter à un contexte international peu favorable à la prise de risque.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones recule de 0,1% à 38.752,5 points tandis que le S&P 500 est quasiment inchangé à 5476,4 points. Le Nasdaq Composite cède quant à lui 0,1% à 17.836,1 points.



Les investisseurs ont appris jeudi avant l'ouverture que les ventes au détail n'avaient rebondi que de 0,1% en rythme séquentiel au mois de mai, alors que les économistes attendaient en moyenne une croissance de 0,3%.



Ces données paraissent confirmer le récent ralentissement de la consommation des ménages, pénalisée par la persistance de l'inflation.



'C'est la quatrième fois sur les six rapports de ventes au détail publiés en 2024 que les ventes au détail sortent en dessous des attentes', rappelle Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'Ces développements vont permettre à la Fed de commencer à préciser leur communication sur les baisses de taux directeurs à venir', ajoute l'économiste.



Ces chiffres remettent sur la table l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt au mois de septembre, désormais estimée à 61,7% contre 56,7% la veille.



Plus encourageant, la production industrielle est repartie à la hausse en progressant de 0,9% en mai, mais le taux d'utilisation des capacités ressort à 78,7% en mai, un niveau inférieur à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Parallèlement, les stocks des entreprises ont augmenté de 0,3% en avril, tout comme les ventes des entreprises qui ont également progressé de 0,3%.



Sur le marché obligataire, les rendement des emprunts d'Etat américains sont orientés à la baisse après ces statistiques, autour de 4,25%, revenant ainsi à un plus bas depuis fin mars.



Le billet vert profite de la faiblesse de l'euro qui pâtit toujours de l'incertitude politique en Europe, même si la monnaie unique remonte timidement au-delà du seuil de 1,0740.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.