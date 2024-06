Wall Street : se fige à tous les niveaux à la veille du 'NFP'

Wall Street s'est figé (au sommet) en cette veille de publication du 'NFP' (chiffres de l'emploi).

Le S&P500 a passé 95% de la séance entre 5.340 et 5.360 avant d'en terminer sur un repli de -0,02% à 5.355.



La volatilité a été complètement écrasée au lendemain d'une séance d'euphorie... mais les optimistes retiendront que le 'S&P' a inscrit un nouveau record absolu à 5.362Pts (vers 15H45) et n'a rien lâché de ses gains de la veille.



Séance de records également pour le Nasdaq qui s'est hissé vers un nouveau zénith de 17.208Pts et termine sur un repli de moins de 0,1% à 17.171, le Nasdaq-100 se replie de -0,09% (à 19.018) mais préserve les 19.000Pts, après avoir inscrit un nouveau plus haut absolu à 19.053Pts.

Ces 3 indices auraient facilement clôturé dans le vert sans le repli de -1,2% de Nvidia (à 1.210$)... qui a cependant établi un nouveau record à 1.255$ peu après l'ouverture.



Son repli n'a pas été compensé par les +2,1% d'Amazon, ou les +1,7% de Tesla, les 2 titres ayant eu le plus fort impact haussier en ce jeudi.

A noter également les hausses d'Illumina +7,4%, Zscaler +2,5%, ASML +1,1%.



Le Nasdaq-100 a été freiné par Super Microcomputer -3,1%, On Semi -2,8%, Micron -2,7%, Marvell Techno -2,4%, Western Digital -2,2%.



L'absence de mouvement sur les indices boursiers trouve son symétrique sur l'obligataire qui s'est également figé: le '10ans' termine parfaitement inchangé à 4,285% après avoir oscillé entre 4,31% et 4,275%.



Le 'chiffre US du jour' n'a pas servi de précurseur au 'NFP' : le Département du Travail annonce avoir enregistré 229 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 27 mai, un chiffre en hausse de 8000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 219 000 à 221 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 222 250 soit un repli anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.



