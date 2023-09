Wall Street : se positionne aux mieux à la veille 4 sorcières

Le 14 septembre 2023 à 22:28 Partager

Wall Street s'arrache à la hausse en cette veille de séance technique des '4 sorcières' : le Dow Jones gagne près de 1% (à moins de 100Pts des 35.000), le S&P500 et le Nasdaq +0,9%.



Le 'composite' échoue de peu sous les 14.000 (à 13.926) mais il lui reste encore une séance pour rallie l'objectif et confirmer un gain de +2,2% sur le trimestre boursier, de +33% depuis le 1er janvier.

C'est presque 2 fois mieux que pour S&P500 -le plus représentatif- avec +17,3% et va gagner 2% sur le trimestre écoulé et surperformer le CAC40 et l'Euro-Stoxx50 qui perdent -1% dans l'intervalle et semblent en panne depuis la mi-avril.

Mais en équipondéré, le S&P500 ne gagne que 5,25% depuis le 1er janvier, ce qui démontrer l'impact colossal des '7 magnifiques', c'est à dire des 7 valeurs à plus de 1.000Mds$ de 'capi' et qui pèsent plus du tiers de la valorisation totale du 'S&P'.

En ce qui concerne le Russell-2000, c'est à peine s'il parvient à rester positif, avec +1,5% depuis le 1er janvier (cela va mieux depuis seulement 1 semaine).



Cette journée a été marquée par la publication de plusieurs statistiques aux Etats Unis, mais elles sont loin d'avoir marqué les esprits comme l'IPO d'ARM.

Le fabriquant de puces britannique effectue une entrée bourse tonitruante avec un gain de +25% à quelques minutes de la clôture et un cours de 63,65$... et autant de milliards de $ de valorisation (et 126 millions de titres traités, soit 8 milliards de capitaux échangés).

C'est une opération mémorable pour le japonais Softbank dont ARM constituait l'un des principaux actifs (après avoir connu des échecs marquant comme Wework).

Peu après la clôture, Adobe publiait des résultats strictement conformes ou légèrement supérieurs aux attentes et grappillait +0,9% en 'after hour'.

Cette publication clôt en quelque sorte le



Un chiffre était très attendu aux Etats Unis : les ventes au détail ont progressé de +0,6%, bien plus que les 0,2% attendus au mois d'août, selon des statistiques officielles publiées jeudi.



Le Département du Commerce signale que la hausse des carburants a compté pour une large part dans ces +0,6% du mois d'août (qui est calculé en volume d'argent dépensé... et il en fallait 7% de plus pour parcourir le même nombre de kilomètres)



Hors automobiles et carburants - la composante de la statistique correspondant le mieux à la mesure de la consommation entrant dans le calcul PIB - les ventes au détail n'ont toutefois augmenté que de 0,2%.



Les ventes automobiles ont ainsi progressé de 0,3% en août par rapport à juillet, tandis que celles des stations-services ont grimpé de 5,2% du fait de la remontée des prix de l'essence.



Ce nouveau signe de la résistance de l'économie américaine pourrait pousser la Réserve fédérale à poursuivre sur la voie du resserrement monétaire à l'issue de sa réunion de la semaine prochaine.

D'autant plus que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de +0,7% (au lieu de +0,2% attendu) du fait de la récente remontée des cours pétroliers (90,1$ sur le WTI, nouveau record annuel) a un impact défavorable sur les coûts de production.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a augmenté de 3.000 lors de la semaine du 4 septembre, ressortant à 220 000 selon le Département du Travail contre 217 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 216 000 initialement annoncés).



La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse quant à elle apparaître une baisse de 5000 du nombre d'inscriptions par rapport à la semaine précédente, pour s'établir à 224 500.



Les T-Bonds US se sont légèrement dégradés avec +4Pts à 4,287%, plombés par les prix à la production et la hausse de la consommation.



Le Dollar profite du grand écart sur les rendements entre l'UE (-8Pts en moyenne) et les US (+4Pts) pour grimper de +0,6% vers 105,40.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.