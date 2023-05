Wall Street : séance de grande prudence avant la Fed

La Bourse de New York s'est enfoncée dans le rouge mardi, les investisseurs s'étant tenus à l'écart des actifs risqués à la veille des annonces très attendues de la Fed. Le Dow Jones a lâché près de 1,1% à 33685 points, tout comme le Nasdaq Composite à 12081 points.



Après un bon premier trimestre, Wall Street a montré de premiers signes de fébrilité depuis le début du mois d'avril : le S&P 500 (-1,2%) a subi pour la première fois depuis mars 2022 un repli journalier de plus de 1%.



'Cela remet en question la tendance de court terme, en ouvrant la voie à un enfoncement de la moyenne mobile à 50 jours (4033 points), ce qui pourrait éventuellement être suivi d'un retour vers la moyenne mobile à 200 jours (3963 points)', soulignait un trader.



Dans ce contexte, le communiqué de la Fed, qui doit être publié ce mercredi, sera surveillé de près par les investisseurs. La banque centrale devrait annoncer une ultime hausse de taux de 25 points de base et signaler une pause dans son cycle de resserrement monétaire.



Côté valeurs, Uber Technologies a grimpé de 11,5%, la plateforme de services ayant dévoilé un flux de trésorerie trimestriel très supérieur aux estimations du marché et déclaré prévoir une nouvelle amélioration de sa rentabilité au deuxième trimestre.



Les investisseurs ont aussi salué un relèvement par Marriott (+5%) de ses prévisions 2023 à l'occasion de ses trimestriels, la chaine hôtelière ayant souligné 'des tendances mondiales en matière de réservations robustes'.



En revanche, ils ont délaissé la publication de Pfizer (-0,4%), grevée par un repli des ventes liées au Covid-19, et lourdement sanctionné celle de DuPont (-6,3%), accompagnée d'un abaissement de prévisions annuelles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.