Wall Street : séance déprimée avec l'emploi et AMD

Grevée par un rapport sur l'emploi de nature à conforter l'attitude 'faucon' de la Fed et un avertissement lancé par AMD, la Bourse de New York a terminé une semaine volatile sur une séance déprimée vendredi.



Le Dow Jones a ainsi essuyé une chute de 2,1% à 29297 points, tandis que le Nasdaq Composite a dévissé de 3,8% à 10652 points, des contreperformances qui ont ramené les gains hebdomadaires respectifs des deux indices à 2% et 0,7%.



L'économie américaine a généré 263.000 emplois non agricoles en septembre, un nombre légèrement supérieur au consensus, et le taux de chômage -attendu à peu près stable- a chuté de 0,2 point à 3,5%, son plus bas niveau depuis 50 ans selon Commerzbank.



'Les tensions sur le marché du travail ne se sont donc guère apaisées du point de vue de la Réserve fédérale et de nouvelles hausses de taux importantes sont à prévoir', prévient-on chez la banque allemande.



Autre nouvelle qui a plombé la séance, AMD a annoncé à titre préliminaire des revenus et une marge brute ajustée sensiblement inférieurs à ses attentes précédentes pour le troisième trimestre, en raison d'une demande de PC plus faible que prévu.



Cette publication a fait plonger le titre de ce fabricant de semi-conducteurs de 13,9%, entrainant dans son sillage d'autres fabricants de puces tels qu'Intel (-5,4%) ou des constructeurs d'équipements pour le secteur comme Applied Materials (-6,3%).



Les valeurs de l'énergie ont mieux résisté à la tendance générale, à l'instar de Chevron (-0,8%) ou ExxonMobil (-1%), soutenues par un cours du pétrole brut WTI qui a grimpé de 4,5% à près de 92,5 dollars le baril.



'Les acteurs du marché ont continué de digérer la réduction de production de l'OPEP+', explique Wells Fargo, notant que le WTI a connu sa meilleure reprise hebdomadaire depuis mars, 'les conditions d'offre tendues l'emportant sur les vents contraires économiques'.



