Wall Street : séance des '3 sorcières' dominée par la 'panne'

Le 22 juillet 2024 à 07:38 Partager

Le terme boursier de juillet s'est achevé sur un repli des trois principaux indices US, avec un étagement parfait : -0,7% pour le S&P500 (à 5.505), -0,8% pour le Nasdaq Composite (à 17.727) et -0,9% pour le Dow Jones (à 40.287).



Les pertes hebdomadaires s'étagent entre -2% (S&P500) et -3,65% (Nasdaq) et depuis les '4 sorcières' du 21 juin, le Nasdaq a stagné, le 'S&P' a pris +1% et le Dow Jones a surclassé ses rivaux avec près de +3% (malgré le net repli du jour).



Le 'S&P' et le Nasdaq ont été plombés par CrowdStrike -11,1%, Tesla -4%, LAM -3,7%, Supermicro -3,6%, Micron -2,7%, Nvdia -2,6%, tandis que le Dow Jones l'a été par Travelers -7,8, Intel -5,4%, Amex -2,8%.



Netflix, qui a dépassé les attentes de Wall Street avec 9,56Mds$ de CA et 2,15Mds$ de bénéfice net, a terminé en repli de -1,5%. Il a revendiqué le gain de huit millions d'abonnés supplémentaires au deuxième trimestre (à 277 millions), mais ses prévisions de ventes à venir ont légèrement déçu.



A Wall Street, la séance des '3 sorcières' a été dominée par les conversations autour de la plus grande panne informatique de l'Histoire : une défaillance (problème de mise à jour ?) chez le spécialiste de la cybersécurité CrowdStrike (-11%) a provoqué des pannes informatiques en cascade touchant tous les services de l'univers Microsoft.



Tous les vols au-dessus des Etats-Unis ont été cloués au sol durant une partie de la matinée, idem à Sydney, Berlin, en Espagne, au Royaume Uni, etc.



Les perturbations ont été énormes -sans précédent-, le coût pour les compagnies aériennes et les aéroports US restait à évaluer (2.400 vols annulés... mais des retards cumulatifs et des problèmes de gestion du flux de passager subsistaient encore sur le sol américain).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.