Wall Street : séance dopée par la détente des taux

Très belle séance à Wall Street : les gains initiaux ont doublé au fil des heures, mais les 'technos' se sont littéralement envolées tandis que les taux se repliaient simultanément (un phénomène des plus classiques, mais qui a pris une ampleur inhabituelle ce mardi).



Le Dow Jones a gagné 0,85% au-delà des 34.850 points, le S&P 500 s'est adjugé 1,45% à 4.497 (les 4.500 ont été touchés à quelques minutes de la clôture, un plus haut depuis le 8 août) et le Nasdaq Composite s'est détaché avec près de +1,75% à 13.944.



Le Nasdaq-100 a flirté avec les +2,2% (atteignant un plus haut depuis le 7 août) dans le sillage de Tesla +7,7%, Nvidia +4,2%, Broadcom +3,4%, AMD et Oracle +3,2%, Applied Materials +3,1%, Alphabet et Meta +2,8%, Apple +2,2%.

A noter le retour de l'appétit pour les Small Caps avec un Russel-2000 en hausse de +1,42%.



Les actions US ont donc progressé sur fond de repli symétrique des rendements obligataires alors que la confiance du consommateur américain s'est dégradée, son indice calculé par le Conference Board étant passé de 114 à 106,1, là où les économistes prévoyaient 116.



L'indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté de 8,2 points à 144,8, tandis que celui de leurs anticipations s'est établi à 80,2 contre 88 le mois dernier. Le Conference Board rappelait qu'un sous-indice des anticipations en-dessous du seuil des 80 est annonciateur d'une récession, scénario qu'il continuait donc d'anticiper d'ici à la fin de l'année.



Par ailleurs, le rapport 'Jolts', qui compile les offres d'emplois aux Etats-Unis, témoignait d'une contraction d'une ampleur imprévue, même si un repli était logique en fin d'été alors que la période des congés s'achevait et qu'il y avait bien moins de demandes de la part de l'hôtellerie-restauration.



Les opérateurs restaient partagés entre la perspective d'un relèvement des taux début novembre (consensus tombé de 60% à 50% en 24 heures) aux Etats-Unis, et les signes témoignant d'un ralentissement de l'économie mondiale qui pourrait amener la Fed à envisager d'assouplir le loyer de l'argent.



