Wall Street : séance minée par les tensions sur les taux

Le 22 septembre 2023 à 07:44

Plombé par des T-Bonds qui ont terminé à 4,50%, Wall Street s'est mis dans une situation difficile avec des indices actions en fort repli pour la seconde séance consécutive, compromettant leurs supports court/moyen terme et finissant au plus bas du jour.



Le Dow Jones a chuté de 1,08% et le S&P500 de 1,64%, tandis que le Nasdaq a fini au plus mal sur un cinglant -1,82% et sous le support des 13250 points, pénalisé notamment par Alphabet -2,4%, Tesla -2,6% ou Amazon -4,4%.



Ce gros coup de froid sur les actions est provenu de l'obligataire qui a validé un basculement imparable vers un scénario de bear market, après la confirmation par Jerome Powell que la Fed penchait pour un maintien des taux au-delà de 5% d'ici fin 2024.



Les T-Bonds 2033 ont testé les 4,50% et ont terminé au zénith à 4,497%, un plus haut depuis octobre 2007 (précisons que c'était le moment choisi par le S&P500 pour inscrire un plus haut historique, un an avant la crise Lehman).



Côté chiffres, l'indice 'Philly Fed' a rechuté lourdement, passant de +12 le mois dernier à -13,5 en septembre, retrouvant ainsi son niveau de juillet et signalant donc une contraction de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de 20.000 pour s'établir à 201.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, contrairement aux attentes, reflétant une nouvelle fois la vigueur du marché américain de l'emploi.



L'indice des indicateurs avancés a de nouveau reculé en août, de 0,4% à 105,4, selon le Conference Board, ce qui laissait anticiper un ralentissement de la croissance, voire une possible récession au cours des 12 mois à venir.



Enfin, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis se sont tassées de 0,7% le mois dernier par rapport à juillet, à 4,04 millions en rythme annualisé CVS, selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



