Wall Street : séance plombée par des données et des warnings

Le 05 janvier 2024 à 07:40 Partager

Wall Street a terminé globalement dans le rouge jeudi, les derniers indicateurs sur le marché de l'emploi -à la veille du rapport mensuel du Département du Travail- ayant notamment ravivé les craintes de voir la Réserve fédérale s'abstenir de baisser ses taux en mars.



Si le Dow Jones est parvenu à finir tout juste en terrain positif, avec un gain symbolique à 37.440 points, le S&P500 a perdu plus de 0,3% à moins de 4.689 points et le Nasdaq Composite a reculé de près de 0,6% à 14.510 points.



D'après l'enquête mensuelle publiée par le cabinet ADP, le secteur privé des Etats-Unis a généré 164.000 nouveaux emplois en décembre, un chiffre à la fois nettement supérieur au consensus et à celui du mois précédent.



Le Département du Travail a fait état, quant à lui, de 202.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en repli de 18.000 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le secteur privé des Etats-Unis a vu la croissance de son activité s'accélérer très légèrement en décembre, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite est ressorti à 50,9 en définitive, contre 51 en estimation flash et 50,7 pour le mois précédent.



Du point de vue du marché, ces données plutôt solides -qui témoignaient de la robustesse du marché de l'emploi- renforçaient le sentiment que les taux directeurs de la Fed devraient rester à leurs niveaux actuels dans l'immédiat.



Plusieurs avertissements sur résultats sont également venus jeter un froid, comme celui du groupe agroalimentaire Conagra Brands (-1,8%) qui a revu à la baisse ses prévisions annuelles en invoquant un 'environnement macroéconomique toujours difficile'.



Walgreens Boots Alliance a lâché 5,1%, la chaine de pharmacies ayant fait part d'une quasi-division par deux (-48%) de son dividende trimestriel par action, à l'occasion de la publication de ses résultats au titre de son premier trimestre 2023-24.



Enfin, Mobileye a décroché de 24,5% après le lancement par cette société spécialisée dans les technologies de conduite autonome, d'un avertissement sur ses résultats 2024 en raison d'un niveau de stocks élevé chez ses clients.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.