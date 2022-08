Wall Street : séance plombée par l'avertissement de Micron

Wall Street est repartie à la baisse ce mardi, plombée par un nouvel avertissement au sein du secteur des semi-conducteurs qui a pesé sur les technologiques. Le Dow Jones a reculé de 0,2% à 32774 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 1,2% à 12494 points.



Les valeurs du secteur des puces ont souffert tout particulièrement après la nouvelle prévision de Micron Technology, située dans le bas, voire en-dessous, de la fourchette précédemment évoquée en raison de la détérioration de la demande.



Le titre a perdu 3,7%, entraînant avec lui d'autres titres du secteur tels qu'Applied Materials (-7,6%) ou AMD (-4,5%). Pour rappel, le fabricant de puces graphiques Nvidia avait déjà lancé un avertissement sur ses résultats la veille.



Autres baisses significatives, l'éditeur de jeux vidéo Take-Two (-3,8%) et la maison de vêtement Ralph Lauren (-4,3%) ont perdu du terrain en Bourse à la suite de leurs publications trimestrielles, à l'inverse du groupe de médias News Corp (+5,2%).



L'imminence de la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis a par ailleurs découragé les prises de risques en attendant la parution des prix à la consommation (CPI) ce mercredi, puis de ceux à la production (PPI) le lendemain.



Les investisseurs savent que la nature de ces chiffres déterminera la tendance des marchés américains au cours des prochaines séances, des chiffres plus élevés que prévu risquant d'inciter la Réserve fédérale à accélérer, voire à amplifier, ses hausses de taux.



En attendant, on peut noter que la productivité non-agricole a diminué de 4,6% aux Etats-Unis au deuxième trimestre 2022 en rythme annualisé, ce qui, combiné à une progression de 5,7% du salaire horaire, a entrainé une envolée de 10,8% des coûts unitaires salariaux.



